Миллион на развитие организаций, которые опекают ветеранов: стартовал конкурс — Finance.ua

Миллион на развитие организаций, которые опекают ветеранов: стартовал конкурс
Общественные объединения, которые помогают ветеранам, их семьям и семьям погибших защитников, могут получить от 500 тысяч до 1 миллиона гривен финансирования.
Стартовал конкурс ВАРТО+ГО от Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов. Дедлайн подачи заявок — 04 мая 2023 года, в 23:59.
Деньги могут получить организации, которые:
- защищают права и свободы ветеранов и членов их семей;
- удовлетворяют общественные, экономические, социальные, культурные и другие интересы;
- предоставляют услуги и социальную поддержку ветеранам-предпринимателям;
- предоставляют персональное менторство ветеранского предпринимательства;
- занимаются повышением конкурентоспособности ветеранского бизнеса;
- популяризируют ветеранский бизнес на украинском и международном рынках.
Также финансируются организации, которые предоставляют социальное сопровождение ветеранам, членам их семей и семьям павших защитников и защитниц. Денежные средства выделяются на социальное сопровождение детей ветеранов и детей погибших защитников и защитниц:
- обучающие внешкольные активности разных направлений: кружки, детские лагеря, тренинги, культурно-массовые мероприятия, кросскультурное взаимодействие, программы социального обмена;
- правовая защита, улучшение социального сопровождения удовлетворения социальных потребностей: доступ к образованию, внешкольной, внеклассной, факультативной деятельности;
- программы по личной безопасности.
Если вашей инициативы нет в списке категорий, вы сотрудничаете с ветеранами и их семьями — подавайте заявку на участие в программе.
Детали на сайте: https://veteranfund.com.ua/contests/varto-go2023/. Вопросы и уточнения отправляйте на почту uvfprojects@veteranfund.mva.gov.ua (с обязательным указанием темы письма «Варто+ГО»), или по телефону: +380 (98) 009 48 72.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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