Миллион на развитие организаций, которые опекают ветеранов: стартовал конкурс — Finance.ua
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Миллион на развитие организаций, которые опекают ветеранов: стартовал конкурс

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Общественные объединения, которые помогают ветеранам, их семьям и семьям погибших защитников, могут получить от 500 тысяч до 1 миллиона гривен финансирования.
Стартовал конкурс ВАРТО+ГО от Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов. Дедлайн подачи заявок — 04 мая 2023 года, в 23:59.
Деньги могут получить организации, которые:
  • защищают права и свободы ветеранов и членов их семей;
  • удовлетворяют общественные, экономические, социальные, культурные и другие интересы;
  • предоставляют услуги и социальную поддержку ветеранам-предпринимателям;
  • предоставляют персональное менторство ветеранского предпринимательства;
  • занимаются повышением конкурентоспособности ветеранского бизнеса;
  • популяризируют ветеранский бизнес на украинском и международном рынках.
Также финансируются организации, которые предоставляют социальное сопровождение ветеранам, членам их семей и семьям павших защитников и защитниц. Денежные средства выделяются на социальное сопровождение детей ветеранов и детей погибших защитников и защитниц:
  • обучающие внешкольные активности разных направлений: кружки, детские лагеря, тренинги, культурно-массовые мероприятия, кросскультурное взаимодействие, программы социального обмена;
  • правовая защита, улучшение социального сопровождения удовлетворения социальных потребностей: доступ к образованию, внешкольной, внеклассной, факультативной деятельности;
  • программы по личной безопасности.
Если вашей инициативы нет в списке категорий, вы сотрудничаете с ветеранами и их семьями — подавайте заявку на участие в программе.
Детали на сайте: https://veteranfund.com.ua/contests/varto-go2023/. Вопросы и уточнения отправляйте на почту uvfprojects@veteranfund.mva.gov.ua (с обязательным указанием темы письма «Варто+ГО»), или по телефону: +380 (98) 009 48 72.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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