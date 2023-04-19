Миллион на развитие организаций, которые опекают ветеранов: стартовал конкурс — Finance.ua

Миллион на развитие организаций, которые опекают ветеранов: стартовал конкурс Сегодня 11:29

Общественные объединения, которые помогают ветеранам, их семьям и семьям погибших защитников, могут получить от 500 тысяч до 1 миллиона гривен финансирования.

Стартовал конкурс ВАРТО+ГО от Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов. Дедлайн подачи заявок — 04 мая 2023 года, в 23:59.

Деньги могут получить организации, которые:

защищают права и свободы ветеранов и членов их семей;

удовлетворяют общественные, экономические, социальные, культурные и другие интересы;

предоставляют услуги и социальную поддержку ветеранам-предпринимателям;

предоставляют персональное менторство ветеранского предпринимательства;

занимаются повышением конкурентоспособности ветеранского бизнеса;

популяризируют ветеранский бизнес на украинском и международном рынках.

Также финансируются организации, которые предоставляют социальное сопровождение ветеранам, членам их семей и семьям павших защитников и защитниц. Денежные средства выделяются на социальное сопровождение детей ветеранов и детей погибших защитников и защитниц:

обучающие внешкольные активности разных направлений: кружки, детские лагеря, тренинги, культурно-массовые мероприятия, кросскультурное взаимодействие, программы социального обмена;

правовая защита, улучшение социального сопровождения удовлетворения социальных потребностей: доступ к образованию, внешкольной, внеклассной, факультативной деятельности;

программы по личной безопасности.

Если вашей инициативы нет в списке категорий, вы сотрудничаете с ветеранами и их семьями — подавайте заявку на участие в программе.

Детали на сайте: https://veteranfund.com.ua/contests/varto-go2023/ . Вопросы и уточнения отправляйте на почту uvfprojects@veteranfund.mva.gov.ua (с обязательным указанием темы письма «Варто+ГО»), или по телефону: +380 (98) 009 48 72.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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