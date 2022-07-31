Микрогранты предпринимателям: распространенные ошибки при заполнении бизнес-планов — Finance.ua

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Микрогранты предпринимателям: распространенные ошибки при заполнении бизнес-планов

Личные финансы
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Микрогранты предпринимателям: распространенные ошибки при заполнении бизнес-планов
Микрогранты предпринимателям: распространенные ошибки при заполнении бизнес-планов
С каждым днем желающих воспользоваться новой правительственной программой получения микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса становится все больше по всей стране. Однако, к сожалению, в некоторых случаях Государственный центр занятости вынужден отказывать получателям в предоставлении микрогранта, в том числе по причине несоответствия их бизнес-планов условиям программы.
Наиболее распространенные ошибки при подаче документов:
  • заявитель не является гражданином Украины;
  • отсутствие самого бизнес-плана или ошибки при его заполнении. Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктом 9 Порядка заявления, поданные без бизнес-плана, не рассматриваются;
  • непрозрачные или сомнительные ожидаемые результаты реализации (выполнения) бизнес-плана (в смете не указаны расходы на заработную плату наемным работникам, коммунальные расходы, уплата налогов, являющихся обязательными условиями получения микрогранта. Также не определены направления сбыта продукции, объемы реализации продукции/услуг);
  • целевое назначение проекта не отвечает требованиям предоставления микрогранта. Так, пунктом 5 Порядка определены следующие направления расходов:
— приобретение оборудования, необходимого для ведения хозяйственной деятельности получателем, которое не подлежит отчуждению до выполнения условий договора о предоставлении микрогранта на создание или развитие собственного бизнеса (кроме случаев отчуждения вследствие обращения взыскания на него уполномоченным банком в соответствии с договором залога);
— закупка сырья и материалов (детали указываются получателем в бизнес-плане);
— арендная плата за нежилое помещение (если такая арендная плата составляет не более 25 процентов размера микрогранта);
— лизинг оборудования (кроме автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств личного использования).
  • негативная деловая репутация.

Кто может получить грант на бизнес

Специалисты обращают внимание, что согласно пункту 8 Порядка получателем микрогранта могут быть граждане Украины, которые:
  • фактически не находятся и не ведут свою хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины (Автономная Республика Крым и г. Севастополь) или на территориях, включенных в перечень территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), утвержденный Минреинтеграции, что подтверждается справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • не ведут хозяйственную деятельность на территории российской федерации и республики беларусь;
  • не отнесены к юридическим или физическим лицам, к которым применяются специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) соответствующими решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие указами Президента Украины о применении персональных (специальных) экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно Закону Украины «О санкциях»;
  • в отношении которых не возбуждены дела о банкротстве и/или не признанные банкротами, и/или не находящиеся на стадии ликвидации;
  • не имеют задолженности перед бюджетом;
  • в отношении которых отсутствует решение суда, вступившее в законную силу, о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное правонарушение.
Заметим! Повторно поданные заявления от одного получателя не рассматриваются, поэтому, чтобы лучше ориентироваться при написании бизнес-плана и условиях участия в программе предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса, специалисты советуют:
1) ознакомиться с нормативными документами:
2) обратиться за помощью в ближайший центр занятости или в нашу онлайн поддержку в Телеграм, где можно выбрать регион, в котором вы находитесь, и сразу получить онлайн-консультацию. Кроме того, центры занятости сейчас проводят семинары и оказывают менторскую поддержку этого проекта.

Есть ли работа для украинцев, возвращающихся из-за границы

По материалам:
Finance.ua
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