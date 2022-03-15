Миграционная служба возобновила работу и выдает загранпаспорта — Finance.ua

С 15 марта Государственная миграционная служба продолжает оказывать административные услуги.
Какие услуги доступны? Сейчас можно подать документы для оформления ID-карты, загранпаспорта и вида на постоянное и временное проживание.
В миграционной службе можно обновить фотографию в паспорте гражданина Украины, продлить срок действия загранпаспорта и вносить сведения о детях. Например, вклеивать фото в загранпаспорт родителей, что позволяет свободно пересекать границу, спасаясь от войны.
Также украинцы, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в миграционную службу. Оформление документов может быть осуществлено в любом территориальном органе или подразделении ГМС, независимо от зарегистрированного места жительства.
Однако отделения миграционной службы работают только в регионах, где не идут боевые действия.
Подробнее об открытых отделениях и контактах можно узнать по ссылке.