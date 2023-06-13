Мифы о заработке в инстаграме — Finance.ua

Мифы о заработке в инстаграме Сегодня 19:02 — Личные финансы

Мифы о заработке в инстаграме

В 2023 году аудитория инстаграм составляет 1,28 миллиарда пользователей, а это седьмое место по посещаемости в мире. В Украине позиция ниже — 10-е место. Конечно, на такой аудитории можно зарабатывать неплохие деньги.

Не важно, чем вы занимаетесь: товарный бизнес, ведение личного блога или оффлайн бизнес — инстаграм может помочь увеличить заработок в уже действующем бизнесе, даст вам свободу и уверенность в будущем.

Но поскольку количество экспертов по заработку в инстаграме намного превышает количество успешных блогеров, в интернете можно обнаружить множество мифов.

Вот некоторые из них:

1. Быть инстаграм-блогером — легко и просто

80% всех аккаунтов имеют менее 10 тыс. подписчиков. Значит, не так-то просто набрать даже такую ​​аудиторию. Не говоря уже о том, что аудиторию нужно удержать.

Для того чтобы вы понимали уровень конкуренции: ежедневно пользователи инстаграма публикуют около 95 миллионов фото и видео. А это значит, что каждую минуту появляется 65 972 новых поста.

2. Для успеха нужны серьезные вложения: дорогой фотоаппарат, профессиональный свет и крутые локации

Конечно, качественное оборудование не помешает. Но если контент не заинтересует пользователей, будет не важно, сколько мегапикселей у вашей камеры. Если ваша цель, например, смешить людей, то качество картинки второстепенно, главное, чтобы было смешно.

3. Главное, чтобы контент был креативным и необычным

На самом деле главное, чтобы ваш контент нравился вашим подписчикам. То есть то, что вы делаете, должно отвечать запросам вашей аудитории. Чем лучше блогер понимает свою аудиторию, тем проще получать новых подписчиков и не терять старых.

4. Главное — это количество подписчиков

Нет, гораздо важнее количество активных подписчиков. Тех, кто будет взаимодействовать и будет давать сигнал алгоритму инстаграма. Рекламодатели так же, как и алгоритм обращают внимание на уровень вовлеченности, то есть отношение активной аудитории к общему количеству подписчиков.

5. Самое важное — это талант и везение

Как и в любом другом виде бизнеса, в ведение инстаграм-блога нужно вкладывать много труда. Шансы, что все получится сразу, минимальны, скорее всего, поначалу будет много неудачных попыток, разочарований и несбывшихся надежд. Если рассматривать инстаграм как место для заработка, то относиться к нему нужно соответственно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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