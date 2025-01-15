MicroStrategy купила дополнительно 2530 BTC на $243 млн — Finance.ua

MicroStrategy купила дополнительно 2530 BTC на $243 млн 15.01.2025, 01:40 — Криптовалюта

MicroStrategy купила дополнительно 2530 BTC на $243 млн

Компания MicroStrategy пополнила свой биткоин-портфель на 2530 BTC . Инвестиция обошлась фирме в $243 млн при средней цене закупки в $95 972.

MicroStrategy has acquired 2,530 BTC for ~$243 million at ~$95,972 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 0.32% YTD 2025. As of 1/12/2025, we hodl 450,000 $BTC acquired for ~$28.2 billion at ~$62,691 per bitcoin. $MSTR https://t.co/qONdrIwz7Q — Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 13, 2025

Согласно публикации основателя компании Майкла Сейлора, по состоянию на 12 января MicroStrategy контролирует в общей сложности 450 000 BTC.

Средняя цена закупки биткоинов составляет $62 691. Рыночная стоимость портфеля с учетом актуального курса составляет около $41 млрд. Это означает, что нереализованная прибыль фирмы составляет $12,8 млрд.

Напомним, биткоин отметился падением на этой неделе. За 24 часа, в течение 12−13 января 2025 года, он просел на 2,7% и торгуется около $92 000:

Курс BTC/USDT на бирже Binance. Источник: TradingView.

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