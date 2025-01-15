MicroStrategy купила дополнительно 2530 BTC на $243 млн — Finance.ua
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MicroStrategy купила дополнительно 2530 BTC на $243 млн

Криптовалюта
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MicroStrategy купила дополнительно 2530 BTC на $243 млн
MicroStrategy купила дополнительно 2530 BTC на $243 млн
Компания MicroStrategy пополнила свой биткоин-портфель на 2530 BTC. Инвестиция обошлась фирме в $243 млн при средней цене закупки в $95 972.
Согласно публикации основателя компании Майкла Сейлора, по состоянию на 12 января MicroStrategy контролирует в общей сложности 450 000 BTC.
Средняя цена закупки биткоинов составляет $62 691. Рыночная стоимость портфеля с учетом актуального курса составляет около $41 млрд. Это означает, что нереализованная прибыль фирмы составляет $12,8 млрд.
Напомним, биткоин отметился падением на этой неделе. За 24 часа, в течение 12−13 января 2025 года, он просел на 2,7% и торгуется около $92 000:
Курс BTC/USDT на бирже Binance. Источник: TradingView.
Курс BTC/USDT на бирже Binance. Источник: TradingView.
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