Microsoft выпустила новогодний свитер с Windows XP (фото) — Finance.ua
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Microsoft выпустила новогодний свитер с Windows XP (фото)

Мир
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Microsoft выпустила новогодний свитер с Windows XP (фото)
Microsoft выпустила новогодний свитер с Windows XP (фото)
Microsoft выпустила новую версию своего ежегодного рождественского свитера. В этом году он посвящен операционной системе Windows XP и обоям для рабочего стола под названием «Беззаботность».
На свитере спереди изображен курсор мышки, а сзади — логотип ОС. Заявляется, что эта одежда может вернуть нас в эпоху игры «Сапер», браузера Internet Explorer, джинсов с низкой посадкой. По составу — 55% хлопка и 45% акрила.
Свитер доступен на сайте Microsoft за 70 долл. (2533 грн).
По материалам:
bigmir.net
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