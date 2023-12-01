Microsoft выпустила новогодний свитер с Windows XP (фото) — Finance.ua

Microsoft выпустила новогодний свитер с Windows XP (фото) 01.12.2023, 00:20 — Мир

Microsoft выпустила новогодний свитер с Windows XP (фото)

Microsoft выпустила новую версию своего ежегодного рождественского свитера. В этом году он посвящен операционной системе Windows XP и обоям для рабочего стола под названием «Беззаботность».

На свитере спереди изображен курсор мышки, а сзади — логотип ОС. Заявляется, что эта одежда может вернуть нас в эпоху игры «Сапер», браузера Internet Explorer, джинсов с низкой посадкой. По составу — 55% хлопка и 45% акрила.

Свитер доступен на сайте Microsoft за 70 долл. (2533 грн).

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