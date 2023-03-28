Microsoft выпускает обновление системы безопасности — Finance.ua
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Microsoft выпускает обновление системы безопасности

Фондовый рынок
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Недавно обнаружилась новая уязвимость, нарушившая безопасность обмена отредактированными снимками экрана. Уязвимость, которая называется «aCropalypse», была впервые обнаружена на устройствах Pixel и устранена Google в своем мартовском обновлении безопасности. В случае инструмента Snipping Tool Windows 11 проблема была связана с неспособностью программы перезаписать обрезанные данные PNG.
Microsoft выпускает обновление системы безопасности
Корпорация Майкрософт приняла быстрые меры, чтобы устранить недостаток безопасности, который мог иметь ужасные последствия для пользователей программ для редактирования скриншотов Windows 10 и 11. Сначала эту проблему обнаружил Крис Блум, инженер-программист на пенсии, и сообщил об этом Microsoft ранее на этой неделе.
Хотя уязвимость не повлияла на все файлы PNG, она представляла серьезный риск, поскольку злоумышленники потенциально могли восстановить отредактированные изображения, которые были обрезаны, чтобы скрыть конфиденциальную информацию. Патчи Microsoft похожи на мартовское обновление Android от Google тем, что они не обеспечивают защиту изображений, созданных для установки обновлений.
По данным Bleeping Computer, Microsoft не тратила время на тестирование и развертывание обновлений для пострадавших программ. В пятницу компания начала выпуск публичных обновлений для Windows 11 Snipping Tool и Windows 10 Snip&Sketch. Пользователи могут легко загрузить обновления вручную, войдя в Microsoft Store и нажав Библиотека, а затем Получить обновления. Microsoft призывает всех пользователей как можно быстрее установить обновления для защиты своих устройств.

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По материалам:
Portaltele
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