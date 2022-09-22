Microsoft увеличила дивиденды почти на 10% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft увеличила дивиденды почти на 10%

Фондовый рынок
15
Microsoft увеличила дивиденды почти на 10%
Microsoft увеличила дивиденды почти на 10%
Совет директоров Microsoft Corp. решил увеличить квартальные дивиденды на 9,7% с 62 до 68 центов на акцию.
Об этом пишет MarketWatch.
Новые дивиденды будут выплачены 8 декабря, реестр акционеров закрывается 17 ноября.
После повышения годовая дивидендная доходность акций Microsoft, исходя из котировок на закрытие торгов в понедельник, составит 1,11%.
Средний показатель по индексу S&P 500 составляет 1,7%, а среди технологических компаний индекса, традиционно направляющих большую часть прибыли не на дивиденды, а на развитие бизнеса, показатель равен 0,96%.
С начала 2022 года капитализация Microsoft снизилась на 28%, до $1,83 трлн, в то время как S&P 500 за этот период потерял 19%.
По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.