Microsoft увеличила дивиденды почти на 10% — Finance.ua

Microsoft увеличила дивиденды почти на 10% 22.09.2022, 01:28 — Фондовый рынок

Microsoft увеличила дивиденды почти на 10%

Совет директоров Microsoft Corp. решил увеличить квартальные дивиденды на 9,7% с 62 до 68 центов на акцию.

Об этом пишет MarketWatch.

Новые дивиденды будут выплачены 8 декабря, реестр акционеров закрывается 17 ноября.

После повышения годовая дивидендная доходность акций Microsoft, исходя из котировок на закрытие торгов в понедельник, составит 1,11%.

Средний показатель по индексу S&P 500 составляет 1,7%, а среди технологических компаний индекса, традиционно направляющих большую часть прибыли не на дивиденды, а на развитие бизнеса, показатель равен 0,96%.

С начала 2022 года капитализация Microsoft снизилась на 28%, до $1,83 трлн, в то время как S&P 500 за этот период потерял 19%.

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