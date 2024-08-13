Microsoft удалит Paint 3D из Windows — Finance.ua
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Microsoft удалит Paint 3D из Windows

Фондовый рынок
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Корпорация Microsoft уберет из актуальных сборников Windows программу Paint 3D. На это обратило внимание издание TechSpot.
По словам журналистов медиа, пользователи ОС обратили внимание на баннер, который начал появляться при запуске графического редактора. С его помощью в Microsoft заявили, что прекратят поддержку Paint 3D и удалят программу из Microsoft Store 4 ноября 2024 года.
Paint 3D оказалась одним из приложений, вышедших во времена Windows 10. Авторы TechSpot отметили, что с распространением Windows 11 Microsoft постепенно выводит из эксплуатации устаревшие программы. К ним также относятся приложение голосового ассистента Cortana, встроенный почтовый клиент.
Paint 3D появилась в 2017 году как продвинутая версия графического редактора Paint. Утилита позволяла редактировать трехмерные изображения, переводить 2D-документы в 3D, поддерживала работу со слоями. Также приложение должно было работать с гарнитурой дополненной реальности HoloLens. Все эти грандиозные видения так и не были полностью реализованы.
По материалам:
Finance.ua
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