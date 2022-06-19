Microsoft сохранит музыку на кварцевых пластинах для будущих поколений — Finance.ua

Microsoft сохранит музыку на кварцевых пластинах для будущих поколений

Сегодня 04:46 — Фондовый рынок

Компания Microsoft решила организовать хранилище музыки — Global Music Vault — на случай глобального «Судного дня». Компания запишет коллекцию мировых музыкальных произведений на специальные кварцевые носители.

Для записи больших объемов музыки Microsoft намерена использовать технологию, разработанную в рамках инициативы Project Silica, компания начинает тестовые записи на кварцевых пластинах.

Почему именно кварц?

Судя по пресс-релизу, опубликованному на сайте проекта, хотя магнитная пленка все еще считается лучшей для архивирования информации, она не так надежна, как носитель из кварца.

Отмечается, что такие пластины можно:

запекать,

кипятить,

царапать,

загрязнять,

воздействовать электромагнитным излучением и другими факторами без потери информации, записанной на стекле.

Где спрячут Global Music Vault

Хранилище планируют сделать в Норвегии там, где уже функционирует Global Seed Vault или «Хранилище судного дня», которое сегодня содержит 1 145 693 «резервные копии» семян со всех концов света.

Кроме того, локация в Норвегии считается одной из самых безопасных на планете из-за геологических особенностей и умеренной геополитической активности самой страны.

Размер каждой кварцевой пластины — 75×75 мм, толщина — 2 миллиметра. На ней можно записать до 100 Гб данных. Данные прилагаются с помощью лазеров, формирующих в пластине трехмерный мини-рельеф. Для получения информации следует использовать поляризованный свет, а машинный метод поможет расшифровать сигнал.

По информации от организаторов проекта, данные могут храниться «много тысяч лет».

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