Microsoft сделала переустановку Windows еще проще — Finance.ua

Microsoft сделала переустановку Windows еще проще 07.01.2024, 00:33 — Фондовый рынок

В Windows 11 появилась новая функция, существенно упрощающая процесс переустановки операционной системы. Также нововведение упросит процесс устранения ошибок, с которыми не удалось справиться другими методами.

Ранее восстановить или переустановить ОС можно было только посредством создания загрузочного накопителя с соответствующим образом операционной системы. Теперь пользователи смогут выполнить все это прямо из «Центра обновления», пишет Windows Latest.

Восстановление системы через «Центр обновления» позволит пользователям загрузить актуальный образ Windows 11 и установить его поверх текущего с сохранением всех приложений, игр и настроек. По сути, теперь Windows можно «сбросить» так же, как это реализовано в смартфонах.

Для этого необходимо в разделе «Параметры» → «Система» → «Восстановление» выбрать «Сбросить этот ПК», выбрав чистую установку или метод с сохранением пользовательских данных.

Пока эта возможность доступна пользователям бета-версии Windows 11, но с ближайшим обновлением такая возможность появится и в официальной сборке. Скорее всего, это произойдет в феврале или марте 2024 года.

Помимо обновленной переустановки, с одним из ближайших апдейтов в Windows 11 также появится новый режим энергосбережения. Любопытно, что его можно включить как для ноутбуков, так и для десктопных компьютеров.

Напомним, в конце октября Microsoft выпустила большой апдейт для Windows 11 с чат-ботом Copilot, встроенной распаковкой архивов и нейросетями.

УНІАН По материалам:

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