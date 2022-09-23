Microsoft рассказала о разработке Windows 12 — Finance.ua

Microsoft рассказала о разработке Windows 12 23.09.2022, 00:18 — Фондовый рынок

Накануне Microsoft анонсировала первое масштабное обновление Windows 11. И в честь этого компания провела пресс-конференцию.

На мероприятии, кроме стандартных вопросов, был задан и один интересный. Представителя Microsoft спросили, что он думает о потенциальной Windows 12. Ответ был дан прямой и однозначный — редмондская компания не занимается ее разработкой.

При этом следует отметить, что более ранние истоки говорили об обратном — якобы в ІТ-корпорации уже занимаются прототипированием новой системы. Известно даже ее кодовое имя — Next Valley.

В то же время наши зарубежные СМИ даже называют ориентировочные сроки релиза Windows 12. По их мнению, это должно произойти не ранее 2024 года, поскольку Microsoft перешла на трехлетний цикл обновления своих систем.

Portaltele По материалам:

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