Microsoft просит часть персонала в КНР переехать на фоне напряженности между Китаем и США — Finance.ua
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Microsoft просит часть персонала в КНР переехать на фоне напряженности между Китаем и США

Фондовый рынок
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Microsoft просит некоторых своих сотрудников, работающих в Китае, рассмотреть возможность переезда за пределы страны, поскольку отношения между США и КНР становятся все более напряженными из-за технологий искусственного интеллекта и полупроводников.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Газета The Wall Street Journal пишет, что Microsoft просит около 700−800 человек, занимающихся машинным обучением и другой работой, связанной с облачными вычислениями, рассмотреть возможность переезда.
«Предоставление внутренних возможностей является регулярной частью управления нашим глобальным бизнесом. В рамках этого процесса мы поделились возможностью необязательного внутреннего перевода с некоторыми сотрудниками», — сообщил представитель Microsoft.
По словам представителя компании, Microsoft остается «поклонником» Китая и будет продолжать работать там и на других рынках.
Сотрудникам, преимущественно инженерам китайской национальности, в начале недели предложили перевестись в США, Ирландию, Австралию и Новую Зеландию, сообщает WSJ со ссылкой на людей, знакомых по этому вопросу.
Этот шаг идет на фоне обострения китайско-американских отношений, поскольку администрация президента Джо Байдена повысила тарифы на различные виды китайского импорта, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию.
По материалам:
Економічна Правда
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