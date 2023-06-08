Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana в Windows — Finance.ua

Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana в Windows Сегодня 02:29 — Технологии&Авто

Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana в Windows

Компания Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana в качестве отдельной программы в операционной системе Windows, начиная с конца текущего года.

Об этом сообщила служба поддержки фирмы.

При этом Cortana останется доступной в приложениях Outlook mobile, Teams mobile, Microsoft Teams display и Microsoft Teams rooms.

Что касается Windows, то вместо Cortana компания предлагает пользоваться:

голосовым доступом в Windows 11, который позволяет управлять устройством и писать текст с помощью голоса;

обновленным поисковиком Bing;

функцией Microsoft 365 Copilot, использующей искусственный интеллект, чтобы помогать создавать записи в календаре, писать электронные письма и т. п. ;

виртуальным помощником Windows Copilot, который станет доступен в предыдущей версии Windows 11 в этом месяце.

Как пишет The Verge, прекращение поддержки Cortana в Windows не является неожиданностью, учитывая недавнее представление Windows Copilot, который сможет обобщать и переписывать текст, регулировать настройки компьютера и выполнять другие задачи.

Microsoft добавила Cortana в Windows 10 в 2015 году, позволяя устанавливать напоминания, открывать программы и задавать вопросы с помощью голосовых команд. Но со временем компания постепенно «выводила» голосовой помощник из операционной системы. В 2020 году Microsoft прекратила работу Cortana на iOS и Android и поддержку ассистента в наушниках Surface и других устройствах. А с выпуском Windows 11 голосовая программа потеряла свое заметное место на панели задач.

Пока непонятно, когда именно Microsoft удалит Cortana из Windows. Однако очевидно, что приоритетным становится набор инструментов искусственного интеллекта Microsoft, в который входят чатбот Bing и Microsoft 365 Copilot.

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