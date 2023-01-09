Microsoft прекращает поддержку Windows 8.1 — Finance.ua

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Microsoft прекращает поддержку Windows 8.1

Технологии&Авто
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Microsoft прекращает поддержку Windows 8.1
Microsoft прекращает поддержку Windows 8.1
Американская компания Microsoft с 10 января приостанавливает поддержку операционной системы Windows 8.1.
Об этом сообщается на сайте компании.
«10 января 2023 года поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновление программного обеспечения больше не будут предоставляться», — говорится в сообщении.
Компания рекомендует обновить устройства под управлением Windows 8.1 до более актуального и поддерживаемого выпуска Windows.
Если устройство не отвечает техническим требованиям для запуска текущего выпуска Windows, рекомендуется заменить его на устройство, поддерживающее Windows 11, добавили в компании.
«Корпорация Microsoft не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности (ESU) для Windows 8.1. Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить склонность организации к рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию», — говорится в заявлении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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