Microsoft прекращает обновление для популярных версий Windows — Finance.ua

Microsoft прекращает обновление для популярных версий Windows Сегодня 23:34 — Фондовый рынок

Чтобы узнать, какую версию Windows вы используете, перейдите к настройкам компьютера. Для этого откройте меню «Пуск», выберите раздел «Настройки», затем перейдите на вкладку «Система» и нажмите «О системе». Здесь вы найдете информацию о версии вашей операционной системы.

Microsoft сообщает, что поддержка версий Windows 11 21H2 и 22H2 скоро закончится. В частности, поддержка версии 21H2 завершится 8 октября 2024, а поддержка версии 22H2 закончится в тот же день. Это означает, что после этих дат пользователи могут продолжать использовать эти версии, но без новых обновлений и исправлений, что может сделать систему менее безопасной.

Следует отметить, что поддержка Windows 11 21H2 уже завершена для обычных пользователей, и обновления продолжают получать только корпоративные версии, такие как Enterprise, Education и IoT Enterprise. Для Windows 11 версии 22H2 поддержка завершится 8 октября 2024 года.

Если у вас было включено автоматическое обновление системы, она уже могла обновиться до версии 23H2. Для версии 23H2 поддержка будет продолжаться до 11 ноября 2025 года. Рекомендуется проверить версию вашей операционной системы и, при необходимости, обновить ее, чтобы обеспечить получение всех актуальных обновлений и обеспечить высокий уровень безопасности вашего компьютера.

itechua По материалам:

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