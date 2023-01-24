Microsoft подтвердила сообщение о «многомиллиардных» инвестициях в OpenAI, исследующую искусственный интеллект — Finance.ua
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Microsoft подтвердила сообщение о «многомиллиардных» инвестициях в OpenAI, исследующую искусственный интеллект

Фондовый рынок
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СМИ сообщали, что Microsoft инвестирует в лабораторию исследований искусственного интеллекта OpenAI до $10 млрд. 23 января корпорация подтвердила, что OpenAI и Microsoft расширяют партнерство.
Об этом говорится в заявлении OpenAI.
Соглашение между компаниями предусматривает многолетние «многомиллиардные» инвестиции в исследование и разработку ИИ. В настоящее время сумма вложений не разглашается.
OpenAI и Microsoft будут работать над созданием нескольких «суперкомпьютерных систем» на базе облачной платформы Azure, принадлежащей корпорации. Кроме того, компании будут работать над созданием инструмента по внедрению искусственного интеллекта в продукты Microsoft.
В рамках этого соглашения Microsoft также станет эксклюзивным поставщиком облачных услуг OpenAI.
«Мы сотрудничаем с Microsoft, чтобы расширить нашу технологию через API и Azure OpenAI, что позволяет предприятиям и разработчикам создавать на основе GPT, DALL·E и Codex. Мы также работали вместе над созданием технологии OpenAI в таких программах, как GitHub Copilot и Microsoft Designer», — резюмировали в OpenAI.
Накануне Microsoft сообщила, что расширяет доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT. Интерес общественности к OpenAI возрос именно после выпуска в ноябре ChatGPT — текстового чат-бота, который может писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.
Сам ChatGPT, а не только базовая технология, вскоре станет доступным через облако Microsoft.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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