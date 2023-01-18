Microsoft планирует сократить более 10 тысяч работников — Finance.ua
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Microsoft планирует сократить более 10 тысяч работников

Фондовый рынок
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Microsoft планирует сократить более 10 тысяч работников
Microsoft планирует сократить более 10 тысяч работников
Корпорация Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, а некоторые должности отменить.
Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что Microsoft сократит около 11 тысяч сотрудников, что составляет 5% штата компании. Компания планирует сократить рабочие места в ряде инженерных подразделений и рекрутинговом подразделении.
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Анонсированные увольнения связаны с замедлением спроса на цифровые услуги и ухудшением глобальных экономических перспектив.
«С точки зрения общей картины, очередная волна увольнений в Microsoft свидетельствует, что ситуация в цифровом секторе не улучшается, а, вероятно, ухудшается», — заявил аналитик Morningstar Дэн Романофф.
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Согласно имеющимся данным, по состоянию на 30 июня 2022 года в компании насчитывалась 221 тысяча штатных сотрудников, в том числе 122 тысячи в США.
Как сообщалось, ранее массовые сокращения персонала произошли в Amazon, Meta, Twitter, Microsoft, Salesforce и других технологических гигантах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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