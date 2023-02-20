Microsoft ограничила общение с ИИ Bing: сколько вопросов можно задать за раз — Finance.ua

Microsoft ограничила общение с ИИ Bing: сколько вопросов можно задать за раз Сегодня 22:38 — Технологии&Авто

Microsoft ограничила общение с ИИ Bing: сколько вопросов можно задать за раз

Microsoft вводит некоторые ограничения на разговоры для ИИ Bing. Чаты Bing теперь будут ограничены 50 вопросами в день и пятью за сеанс после того, как поисковая система была замечена в образе пользователей, предоставлении ложной информации и эмоциональном манипулировании. Перед этим искусственный интеллект поисковика несколько раз оказывался недоступным.

Если пользователи превысят лимит на пять сообщений, Bing предложит создать новую тему, чтобы избежать длительных сеансов.

«Наши данные показали, что большинство людей находят ответы, которые они ищут, в течение 5 ходов, и что только около 1% разговоров в чате содержат более 50 сообщений», — говорится в блоге Bing.

Microsoft предупредила, что более длительные сеансы чата с 15 или более вопросами могут привести к тому, что Bing будет повторяться или генерировать ответы, которые не обязательно полезны или соответствуют корректному тону.

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Ранее появились сообщения о «неуравновешенных» разговорах Bing. Также The New York Times опубликовала два с лишним часа переписки из Bing, где чат-бот говорил о том, что любит автора, почему-то не может спать ночью и выдавал другие столь же осмысленные откровения.

Microsoft все еще работает над улучшением тона Bing, характер ограничений модели не известен и не окончателен. Что касается сеансов пользователя, то в ближайшем будущем возможны новые ограничения или изменения.

Компания продолжает работать над улучшением ШИ-чата Bing, практически ежедневно внося мелкие изменения и выпуская большие патчи раз в неделю. Интересно заявление Microsoft о том, что в компании «не полностью представляют» людей, использующих интерфейс чата для «социальных развлечений» или как инструмент для более «общего открытия мира». Весьма наивно считать, что люди будут ограничивать свое общение с чатами какими-то простыми шаблонами.

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