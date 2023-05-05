Microsoft обновляет свой чатбот Bing: какие функции предусмотрены — Finance.ua

Microsoft обновляет свой чатбот Bing: какие функции предусмотрены Сегодня 04:52 — Технологии&Авто

Microsoft обновляет свой чатбот Bing: какие функции предусмотрены

Корпорация Microsoft представила обновленную версию чата Bing, в который интегрирован искусственный интеллект от компании OpenAI. Среди основных новшеств — возможность задавать вопросы об изображении.

Об этом пишет Bloomberg.

Пользователи смогут искать снимок, например связанного крючком мишки, и спрашивать у Bing: «Как это сделать?». Затем искусственный интеллект предложит вебсайты о том, как вязать крючком и другие типы рукодельных проектов для изучения. Чатбот использует функции системы GPT-4, сочетающие текст и изображения.

По словам вице-президента Microsoft Юсуфа Мехди, возможность визуального поиска станет доступна в ближайшие недели или месяцы.

Остальные новые функции Bing появятся быстрее. Речь идет, например, о возможности использовать сторонние сервисы через чат и получать ответы, включающие видео и диаграммы. Во время демонстрации было показано, как пользователь может, например, попросить найти бронирование на ужин на двоих и получить ссылку на соответствующий сервис.

Кроме того, Bing получит возможность резюмировать большие документы. Также Microsoft усовершенствует функцию истории чатов — вскоре пользователи смогут легко получить доступ к диалогам на боковой панели браузера Edge, вернуться к предыдущим разговорам и начать с того места, где они остановились.

Как отмечает Bloomberg, сервис визуального поиска станет серьезной задачей для команды разработчиков, пытающейся справиться с необъективным, тревожным или неуместным контентом. В Microsoft утверждают, что добились прогресса, но все еще работают над проблемами, среди которых — дезинформация, неправильные или неполные ответы. Юсуф Мехди сказал, что одна из причин, почему визуальные функции еще не доступны, состоит в том, что команда работает над обеспечением безопасности.

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