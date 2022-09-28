Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11 — Finance.ua
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Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11

Фондовый рынок
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Американская корпорация Microsoft ограничила доступ к обновлению операционной системы Windows для граждан россии — пользователи не могут обновить компьютеры от Windows 10 до Windows 11.
Об этом сообщает телеканал «Дождь».
«На официальном сайте компании при попытке загрузить приложение-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера. В разделе „Установка и обновление“ раздел с обновленной версией операционной системы также недоступен», — говорится в сообщении.
В начале марта Microsoft приостановила продажи товаров, программного обеспечения и сервисов и предоставление новых услуг в россии, а также выделила более 35 млн долларов на помощь Украине.
По материалам:
Економічна Правда
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