Microsoft хочет инвестировать $10 млрд в разработчика бота с искусственным интеллектом OpenAI — Finance.ua

Microsoft хочет инвестировать $10 млрд в разработчика бота с искусственным интеллектом OpenAI Сегодня 01:16 — Фондовый рынок

Microsoft хочет инвестировать $10 млрд в разработчика бота с искусственным интеллектом OpenAI

Microsoft вступила в переговоры об инвестировании $10 млрд в компанию GAI, разработавшую АІ-бота ChatGPT и другие АІ-технологии, в результате чего стоимость последней вырастет до $29 млрд.

Об этом сообщает Reuters

Раунд финансирования должен был завершиться еще в конце 2022 года, а в списке потенциальных инвесторов числился не только Microsoft, но и ряд венчурных компаний — необходимые документы были разосланы в последние недели прошлого года. Ранее о продаже акций OpenAI компаниям Thrive Capital и Founders Fund при оценке $29 млрд сообщил Wall Street Journal.

Согласно условиям финансирования, Microsoft будет получать 75% прибыли OpenAI, пока АІ-лаборатория не окупит вложения, передает Semafor, для чего компании будет необходимо определить стратегию монетизации своих проектов, включая АІ-бота ChatGPT и генератор изображений Dall-E.

По достижении этого порога Microsoft получит 49% акций OpenAI, еще 49% достанутся другим инвесторам, а владельцам лаборатории отойдут 2%.

OpenAI была основана гендиректором Tesla Илоном Маском и инвестором Сэмом Альтманом. В 2019 году Microsoft вложила в компанию $1 млрд.

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