Micron повышает цены на память из-за растущего спроса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Micron повышает цены на память из-за растущего спроса

Технологии&Авто
17
Micron повышает цены на память из-за растущего спроса
Micron повышает цены на память из-за растущего спроса
Micron Technology объявила о повышении цен на DRAM и NAND флэш-память из-за растущего спроса, связанного с развитием искусственного интеллекта, расширением центров обработки данных и восстановлением потребительского рынка, сообщает Tom’s Hardware.
Компания прогнозирует, что цены продолжат расти в 2025—2026 годах, особенно с учетом потребности в высокопроизводительных вычислительных решениях.

Почему Micron повышает цены

Главный фактор — неожиданный всплеск спроса в различных бизнес-сегментах, в частности, в сфере ИИ. Также компания стремится укрепить свой продуктовый портфель и оставаться конкурентоспособной. Ожидается, что ее конкуренты, включая Samsung и SK Hynix, также пересмотрят свои цены, что еще больше поддержит тенденцию к удорожанию памяти.

Растущий спрос на HBM

Одним из ключевых драйверов рынка является память с высокой пропускной способностью (HBM), которая необходима для ИИ-ускорителей NVIDIA, AMD и Intel. Чтобы удовлетворить этот спрос, Micron инвестирует 7 миллиардов долларов в строительство нового завода HBM в Сингапуре, который должен заработать в 2026 году. Новое предприятие позволит нарастить производство HBM3E, HBM4 и HBM4E памяти, что поможет Micron закрепить позиции на рынке.

Воздействие на потребительский рынок

Кроме серверных решений, компания прогнозирует возобновление спроса на память в сфере потребительской электроники, поскольку производители ПК и смартфонов готовятся к выпуску новых устройств в 2025—2026 годах. Это станет еще одной причиной дальнейшей корректировки цен.
Micron также призывает партнеров к долгосрочному прогнозированию закупок во избежание недостатка продукции. Если тенденция сохранится, подорожание коснется всех сегментов рынка — от игровых ПК до серверных центров, отмечает Tom’s Hardware.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems