Micron повышает цены на память из-за растущего спроса — Finance.ua

Micron повышает цены на память из-за растущего спроса 03.04.2025, 00:35 — Технологии&Авто

Micron повышает цены на память из-за растущего спроса

Micron Technology объявила о повышении цен на DRAM и NAND флэш-память из-за растущего спроса, связанного с развитием искусственного интеллекта, расширением центров обработки данных и восстановлением потребительского рынка, сообщает Tom’s Hardware.

Компания прогнозирует, что цены продолжат расти в 2025—2026 годах, особенно с учетом потребности в высокопроизводительных вычислительных решениях.

Почему Micron повышает цены

Главный фактор — неожиданный всплеск спроса в различных бизнес-сегментах, в частности, в сфере ИИ. Также компания стремится укрепить свой продуктовый портфель и оставаться конкурентоспособной. Ожидается, что ее конкуренты, включая Samsung и SK Hynix, также пересмотрят свои цены, что еще больше поддержит тенденцию к удорожанию памяти.

Растущий спрос на HBM

Одним из ключевых драйверов рынка является память с высокой пропускной способностью (HBM), которая необходима для ИИ-ускорителей NVIDIA, AMD и Intel. Чтобы удовлетворить этот спрос, Micron инвестирует 7 миллиардов долларов в строительство нового завода HBM в Сингапуре, который должен заработать в 2026 году. Новое предприятие позволит нарастить производство HBM3E, HBM 4 и HBM4E памяти, что поможет Micron закрепить позиции на рынке.

Воздействие на потребительский рынок

Кроме серверных решений, компания прогнозирует возобновление спроса на память в сфере потребительской электроники, поскольку производители ПК и смартфонов готовятся к выпуску новых устройств в 2025—2026 годах. Это станет еще одной причиной дальнейшей корректировки цен.

Micron также призывает партнеров к долгосрочному прогнозированию закупок во избежание недостатка продукции. Если тенденция сохранится, подорожание коснется всех сегментов рынка — от игровых ПК до серверных центров, отмечает Tom’s Hardware.

iTechua По материалам:

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