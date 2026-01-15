МХП готовит новый выпуск еврооблигаций Сегодня 19:42 — Фондовый рынок

МХП готовит новый выпуск еврооблигаций

МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, сообщила, что провела встречу с международными инвесторами в рамках подготовки возможного выпуска новых еврооблигаций.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Параллельно МХП объявила о начале предложения выкупа (tender offer) в любом объеме всех своих еврооблигаций с общей основной суммой 550 млн. долларов, купонной ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году. Выкуп осуществляется при определенных условиях, в частности, по финансированию.

Условия и цена выкупа

Цена выкупа для облигаций, поданных до 26 января 2026 года, 17:00 по нью-йоркскому времени, составляет 1000 долларов США за каждые 1000 долларов номинала плюс начисленные, но не выплаченные проценты.

Цель нового выпуска

Потенциальный новый выпуск еврооблигаций планируется использовать для рефинансирования текущих обязательств по еврооблигациям с погашением в 2026 году.

Такой подход должен обеспечить компании большую финансовую гибкость и снизить риски, связанные с пиковыми выплатами долга.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.