0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МХП готовит новый выпуск еврооблигаций

Фондовый рынок
16
МХП готовит новый выпуск еврооблигаций
МХП готовит новый выпуск еврооблигаций
МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, сообщила, что провела встречу с международными инвесторами в рамках подготовки возможного выпуска новых еврооблигаций.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Параллельно МХП объявила о начале предложения выкупа (tender offer) в любом объеме всех своих еврооблигаций с общей основной суммой 550 млн. долларов, купонной ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году. Выкуп осуществляется при определенных условиях, в частности, по финансированию.

Условия и цена выкупа

Цена выкупа для облигаций, поданных до 26 января 2026 года, 17:00 по нью-йоркскому времени, составляет 1000 долларов США за каждые 1000 долларов номинала плюс начисленные, но не выплаченные проценты.

Цель нового выпуска

Потенциальный новый выпуск еврооблигаций планируется использовать для рефинансирования текущих обязательств по еврооблигациям с погашением в 2026 году.
Такой подход должен обеспечить компании большую финансовую гибкость и снизить риски, связанные с пиковыми выплатами долга.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems