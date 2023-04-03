MG запустили в производство флагманский седан с пожизненной гарантией (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

MG запустили в производство флагманский седан с пожизненной гарантией (фото)

Технологии&Авто
18
MG запустили в производство флагманский седан с пожизненной гарантией (фото)
MG запустили в производство флагманский седан с пожизненной гарантией (фото), Фото: MG
В Китае запущен в производство новый флагманский седан MG7, ориентированный на молодых потребителей.
Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
MG7 получил стильный дизайн с большой радиаторной решеткой и узкими передними фарами. Также новинка отличается стремительным силуэтом.
Сзади расположены фонари, соединенные светодиодной полосой, а на крышке багажника разместили большой активный спойлер. Внизу можно найти четыре фальшивых выхлопных патрубка, которые делают седан визуально более спортивным.
Фото: MG
Фото: MG
Интересно, что первые 15 тысяч покупателей MG7 получат пожизненную гарантию на автомобиль. Кроме этого, им положена субсидия в размере 10 000 юаней (1450 долларов).
Габариты MG7 2023:
  • длина — 4884 мм;
  • ширина — 1889 мм;
  • высота — 1447 мм;
  • колесная база — 2778 мм.
На выбор доступны два размера колес — 225/50 R18 или 245/40 R19. Кроме этого, клиенты могут выбрать один из десятков ярких цветов кузова для своего седана.
Базовая версия MG7 2023 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем 15FDE мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач с двойным сцеплением.
Также доступен 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель 2A4E, мощность 261 л.с. и крутящий момент 405 Нм. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. С такой силовой установкой седан может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды.
Фото: MG
Фото: MG
В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Под ним расположен блок сенсорных кнопок.
Передние сиденья седана имеют ярко выраженную боковую поддержку. При этом интерьер можно заказать в одном из трех доступных цветов — черном, синем и красном.
В качестве опций доступны акустическая система BOSE и система автоматической парковки. Кроме того, есть и системы ADAS с дополнительной пилотной системой MG NGP.
Начальная цена MG7 2023 года составляет 119 800 юаней (17 400 долларов). Самая дорогая версия седана обойдется в 169 800 юаней (24 650 долларов).
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.