MG запустили в производство флагманский седан с пожизненной гарантией (фото) — Finance.ua

MG запустили в производство флагманский седан с пожизненной гарантией (фото) 03.04.2023, 01:44 — Технологии&Авто

MG запустили в производство флагманский седан с пожизненной гарантией (фото), Фото: MG

В Китае запущен в производство новый флагманский седан MG7, ориентированный на молодых потребителей.

Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

MG7 получил стильный дизайн с большой радиаторной решеткой и узкими передними фарами. Также новинка отличается стремительным силуэтом.

Сзади расположены фонари, соединенные светодиодной полосой, а на крышке багажника разместили большой активный спойлер. Внизу можно найти четыре фальшивых выхлопных патрубка, которые делают седан визуально более спортивным.

Фото: MG

Интересно, что первые 15 тысяч покупателей MG7 получат пожизненную гарантию на автомобиль. Кроме этого, им положена субсидия в размере 10 000 юаней (1450 долларов).

Габариты MG7 2023:

длина — 4884 мм;

ширина — 1889 мм;

высота — 1447 мм;

колесная база — 2778 мм.

На выбор доступны два размера колес — 225/50 R18 или 245/40 R19. Кроме этого, клиенты могут выбрать один из десятков ярких цветов кузова для своего седана.

Базовая версия MG7 2023 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем 15FDE мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач с двойным сцеплением.

Также доступен 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель 2A4E, мощность 261 л.с. и крутящий момент 405 Нм. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. С такой силовой установкой седан может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды.

Фото: MG

В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Под ним расположен блок сенсорных кнопок.

Передние сиденья седана имеют ярко выраженную боковую поддержку. При этом интерьер можно заказать в одном из трех доступных цветов — черном, синем и красном.

В качестве опций доступны акустическая система BOSE и система автоматической парковки. Кроме того, есть и системы ADAS с дополнительной пилотной системой MG NGP.

Начальная цена MG7 2023 года составляет 119 800 юаней (17 400 долларов). Самая дорогая версия седана обойдется в 169 800 юаней (24 650 долларов).

Фокус По материалам:

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