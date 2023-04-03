MG запустили в производство флагманский седан с пожизненной гарантией (фото) — Finance.ua

MG запустили в производство флагманский седан с пожизненной гарантией (фото)
В Китае запущен в производство новый флагманский седан MG7, ориентированный на молодых потребителей.
Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
MG7 получил стильный дизайн с большой радиаторной решеткой и узкими передними фарами. Также новинка отличается стремительным силуэтом.
Сзади расположены фонари, соединенные светодиодной полосой, а на крышке багажника разместили большой активный спойлер. Внизу можно найти четыре фальшивых выхлопных патрубка, которые делают седан визуально более спортивным.
Интересно, что первые 15 тысяч покупателей MG7 получат пожизненную гарантию на автомобиль. Кроме этого, им положена субсидия в размере 10 000 юаней (1450 долларов).
Габариты MG7 2023:
- длина — 4884 мм;
- ширина — 1889 мм;
- высота — 1447 мм;
- колесная база — 2778 мм.
На выбор доступны два размера колес — 225/50 R18 или 245/40 R19. Кроме этого, клиенты могут выбрать один из десятков ярких цветов кузова для своего седана.
Базовая версия MG7 2023 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем 15FDE мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач с двойным сцеплением.
Также доступен 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель 2A4E, мощность 261 л.с. и крутящий момент 405 Нм. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. С такой силовой установкой седан может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды.
В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Под ним расположен блок сенсорных кнопок.
Передние сиденья седана имеют ярко выраженную боковую поддержку. При этом интерьер можно заказать в одном из трех доступных цветов — черном, синем и красном.
В качестве опций доступны акустическая система BOSE и система автоматической парковки. Кроме того, есть и системы ADAS с дополнительной пилотной системой MG NGP.
Начальная цена MG7 2023 года составляет 119 800 юаней (17 400 долларов). Самая дорогая версия седана обойдется в 169 800 юаней (24 650 долларов).
Поделиться новостью