MG представила бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

MG представила бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото)

Технологии&Авто
22
MG представила бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото)
MG представила бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото)
В рамках проходящего в Индии мероприятия Bharat Mobility Global Expo, компания MG представила рамный внедорожник под названием Majestor. Новинка выйдет на рынок Индии в ближайшее время, где будет конкурировать с Toyota Fortuner и Land Cruiser Prado, Ford Everest, а также Jeep Meridian и Nissan X-Trail.
MG Majestor по сути является перелицованным внедорожником Maxus D90, который выпускается китайским концерном SAIC, и займет место флагмана в индийской линейке марки. Он получил такой же кузов с агрессивным рубленым дизайном, массивной радиаторной решеткой, двухэтажными фарами, а также задними фонарями, выполненными в форме единого блока. Также в авто выражены крылья и колесные арки, а на корме привлекает внимание два патрубка выхлопной системы на защитной пластине, которая еще является диффузором.
MG представила бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото)
Majestor достигает длины 5046 мм при колесной базе 2950 мм. Ширина и высота внедорожника составляет 2016 и 1876 мм соответственно. Салон модели просторный, комфортный и почти полностью повторяющий D90. В его оснащение входит 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с таким же по размеру экраном. Сидения имеют электрорегулировку, подогрев и вентиляцию. Есть трехзонный климат-контроль, аудиосистема с 12 динамиками, люк на крыше и ADAS 2 уровня.
MG не раскрыла подробности о моторной гамме модели. По данным инсайдеров, новый Majestor будет предложен с 2,0-литровым четырехцилиндровым битурбированным дизельным двигателем мощностью 215 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и системой заднего или полного привода.
MG Majestor выйдет на рынок Индии в конце 2025 года по цене от 40 млн рупий (около 46 тысяч долларов).
По материалам:
autocentre.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.