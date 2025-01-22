MG представила бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото) — Finance.ua

MG представила бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото) 22.01.2025, 00:01 — Технологии&Авто

MG представила бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото)

В рамках проходящего в Индии мероприятия Bharat Mobility Global Expo, компания MG представила рамный внедорожник под названием Majestor. Новинка выйдет на рынок Индии в ближайшее время, где будет конкурировать с Toyota Fortuner и Land Cruiser Prado, Ford Everest, а также Jeep Meridian и Nissan X-Trail.

MG Majestor по сути является перелицованным внедорожником Maxus D90, который выпускается китайским концерном SAIC, и займет место флагмана в индийской линейке марки. Он получил такой же кузов с агрессивным рубленым дизайном, массивной радиаторной решеткой, двухэтажными фарами, а также задними фонарями, выполненными в форме единого блока. Также в авто выражены крылья и колесные арки, а на корме привлекает внимание два патрубка выхлопной системы на защитной пластине, которая еще является диффузором.

Majestor достигает длины 5046 мм при колесной базе 2950 мм. Ширина и высота внедорожника составляет 2016 и 1876 мм соответственно. Салон модели просторный, комфортный и почти полностью повторяющий D90. В его оснащение входит 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с таким же по размеру экраном. Сидения имеют электрорегулировку, подогрев и вентиляцию. Есть трехзонный климат-контроль, аудиосистема с 12 динамиками, люк на крыше и ADAS 2 уровня.

MG не раскрыла подробности о моторной гамме модели. По данным инсайдеров, новый Majestor будет предложен с 2,0-литровым четырехцилиндровым битурбированным дизельным двигателем мощностью 215 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и системой заднего или полного привода.

MG Majestor выйдет на рынок Индии в конце 2025 года по цене от 40 млн рупий (около 46 тысяч долларов).

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