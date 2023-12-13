Международный страховой рынок готов работать в Украине — Свириденко Сегодня 20:45

Первые проекты, касающиеся механизма удешевления страхования морских перевозок в территориальных водах Украины уже реализуются совместно со страховым рынком, что способствует безопасности морских перевозок и увеличению объемов украинского экспорта.

Такая информация была озвучена во время видеообщения первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Юлии Свириденко со старшим партнером крупнейшей в мире консалтинговой компании по вопросам управления рисками Marsh McLennan Криспином Эллисоном.

«Страхование судов — один из самых сложных проектов, в котором задействованы десятки заинтересованных участников. Это ясно демонстрирует, что международный страховой рынок готов работать в Украине. Наши дальнейшие совместные шаги будут направлены на расширение внедрения подобных страховых инструментов для других видов экспорта», — подчеркнула Свириденко, слова которой приведены на сайте министерства.

Как сообщалось, новый механизм страхования морских перевозок в территориальных водах Украины позволит удешевить стоимость страхования зерна примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа, что позволит зернотрейдерам сэкономить примерно 100−140 грн на одной тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям дополнительно принесет до 4 млрд грн. Эти средства будут направлены аграриям и посредством увеличения цены покупки, и на дополнительные закупки.

«Реализация механизма страхования морских перевозок позволит обеспечить безопасность судоходства, будет способствовать стабильности морских перевозок, а также обеспечит устойчивый экспорт украинской продукции через порты Украины», — отмечают в Минэкономики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.