Международный обмен финансовой информацией: как это повлияет на беженцев — Finance.ua

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Международный обмен финансовой информацией: как это повлияет на беженцев

Личные финансы
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Международный обмен финансовой информацией: как это повлияет на беженцев
Международный обмен финансовой информацией: как это повлияет на беженцев
Украина присоединится к международной системе обмена финансовой информацией. Осенью состоится первый обмен информацией о финансовых счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS.
С 30 сентября Украина начнет получать соответствующую информацию о счетах от налоговых органов других стран по отношению к резидентам Украины.

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Замглавы парламентского комитета по вопросам соцполитики Михаил Цымбалюк отметил, что Украина выполнила требования международных партнеров по обмену финансовой информацией.
До сентября украинцы за границей должны отчитываться о полученной финансовой помощи. Непредоставление информации может влечь за собой штрафы.
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По его словам, украинские беженцы за границей могут столкнуться с определенными проблемами, но это «будет зависеть от каждой страны и от местных властей, где находятся украинцы и получают помощь».
Цымбалюк отметил, что пенсионеров это почти не коснется, потому что у них небольшие пенсионные выплаты. С проблемами финансовых проверок могут столкнуться женщины с детьми, которые получают алименты, но скрывают это за границей.

Справка Finance.ua:

  • в Украине существует комплексная система социальной помощи, направленная на поддержку граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
  • Министерство социальной политики разработало новый инструмент для внутренне перемещенных лиц, арендующих жилье, — субсидию на аренду жилья;
  • В Пенсионном Фонде Украины напомнили, что украинцам доступна социальная услуга натуральной помощи.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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