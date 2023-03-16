Международный арбитражный суд одобрил трибунал по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» — Finance.ua

Международный арбитражный суд одобрил трибунал по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» Сегодня 16:28 — Фондовый рынок

Международный арбитражный суд одобрил трибунал по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже разрешил рассмотрение дела по существу арбитражным трибуналом по иску «Нафтогаза» к «Газпрому».

Об этом свидетельствует отчетность «Газпрома».

По данным российского монополиста, НАК «Нафтогаз Украины» направил просьбу об арбитраже против ПАО «Газпром» в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты. «Нафтогаз» требует оплаты услуг по соглашению о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины от 30 декабря 2019 года.

В сентябре 2022 года «Газпром» направил письма с возражениями по поводу компетенции арбитража рассматривать требования НАК «из-за коренных изменений обстоятельств».

Однако 15 февраля 2023 г. в «Газпром» поступило сообщение о решении Международного арбитражного суда Международной торговой палаты разрешить рассмотрение дела арбитражным трибуналом.

Напомним, в сентябре 2022 года НАК «Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже против «Газпрома» в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (Париж). «Нафтогаз» требует уплаты средств за транспортировку природного газа по территории Украины, которые не были уплачены своевременно и в полном объеме.

На сентябрь прошлого года «Газпром» недоплатил НАК «Нафтогаз Украины» за транзит газа около 200 млн долларов. По контракту российская компания должна платить по принципу «качай или плати».

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