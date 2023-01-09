Международные резервы Украины на начало года выросли до $28,5 млрд — НБУ Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Международные резервы Украины на начало года выросли до $28,5 млрд — НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2023 года, по предварительным данным, составили 28,5 млрд долл. США (28 491,0 млн долл. США). В декабре они выросли на 1,9% по сравнению с ноябрем 2022 года благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, превысившим интервенции НБУ по продаже валюты для поддержки фиксированного курса.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Динамику резервов в декабре 2022 года определял ряд факторов:

1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4 468,4 млн долл. США. Из них:

2 030,3 млн долл. США — от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка);

598,7 млн долл. США — от Европейского Союза;

540,7 млн долл. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

402,0 млн долл. США — от Всемирного банка;

367,8 млн долл. США — от Правительства Канады;

528,9 млн долл. США — от других международных кредиторов.

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 833,9 млн долл. США. В частности, 714,3 млн долл. США направлено на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, а 119,6 млн долл. США — долг перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 166,2 млн долл. США.

2. Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

НБУ в прошлом месяце продал на валютном рынке 3 193,1 млн долл. США и выкупил в резервы — 29,6 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты Национальным банком в декабре повысилась до 3 163,5 млн долл. США.

Увеличение интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связано, прежде всего, с сезонным фактором — активизацией бюджетных расходов в конце года. На валютный рынок также влиял высокий спрос бизнеса и населения на импорт альтернативных источников энергии и увеличение импорта горючего для их работы в условиях дефицита электроэнергии, вызванного террористическими атаками россии на критическую инфраструктуру Украины.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В декабре за счет переоценки стоимость финансовых инструментов выросла на 231,6 млн долл. США.

За 2022 год международные резервы Украины уменьшились на 7,9%.

В прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку — согласно балансовым данным около 32,1 млрд долл. США. Самая большая финансовая помощь поступила от Соединенных Штатов Америки — 12 млрд долл. США, Европейского Союза — 8 млрд долл. США, МВФ — 2,7 млрд долл. США, Канады — 1,9 млрд долл. США, Германии — 1,6 млрд долл. США.

Кроме того, в 2022 году страна получила около 3,1 млрд долл. США за счет размещения валютных ОВГЗ.

Это вместе с международной помощью позволило компенсировать значительную часть чистых интервенций НБУ по продаже валюты (25 млрд долл. США) и выплат страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (9,1 млрд долл. США).

Национальный банк в 2022 году был чистым продавцом валюты на рынке. До 23 февраля НБУ продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний курса на фоне увеличения геополитического напряжения, а с 24 февраля — с целью поддержания фиксации официального курса гривны, который до сих пор остается якорем для экономики и позволил сохранить контроль за инфляционными процессами.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца грядущего импорта.

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