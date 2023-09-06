Международные резервы составили 40,4 млрд долл. США по итогам августа — НБУ Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Международные резервы составили 40,4 млрд долл. США по итогам августа — НБУ

40 387,2 млн долл. США. В августе они снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые были в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров. Об этом По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составилиВ августе онидля покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые были в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров. Об этом сообщили в НБУ.

В целом в августе 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины

В августе 2023 года Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 453,8 млн долл. США и выкупил в резервы — 4,5 млн долл. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 2 449,3 млн долл. США.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1664,4 млн долл. США. Из этой суммы:

1632,9 млн долл. США — макрофинансовая помощь от ЕС;

21,9 млн долл. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 306,5 млн долл. США, из которых 169,1 млн долл. США — долга перед Всемирным банком, 63,7 млн долл. США — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 379,6 млн долл. США.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В августе в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 120,5 млн долл. США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.

Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и обнародуются ежемесячно:

не позднее седьмого дня месяца, следующего за отчетным, — предварительные данные;

не позднее 21 дня месяца, следующего за отчетным, — уточненные данные.

Уточненные данные можно посмотреть по ссылке

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