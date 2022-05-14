Международные резервы россии уменьшились на $1 млрд — Finance.ua

Международные резервы россии уменьшились на $1 млрд

Сегодня 19:00

Международные резервы рф за неделю снизились на 0,2%. А именно на $1 млрд долларов — до $592,1 млрд.

Об этом говорится в заявлении центробанка рф.

Ранее центробанк сообщил, что в апреле резервы уменьшились на 2,2% до $593,052 млрд.

Напомним, что около $300 млрд долларов из общей суммы резервов заблокированы санкциями Европейского Союза и США.

ооссия считает блокировку ее международных резервов беспрецедентной и собирается судиться.

Справка Finance.ua:

Fitch прогнозирует рекордное падение экономики россии. Из-за войны в Украине российская экономика терпит большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году;

известный экономист объяснил, как работают «медленные» санкции. Экспортные и импортные санкции, которые Запад вводит против россии, хоть и работают медленнее, но имеют сильный эффект. Они призваны сломать каркас российской экономики — сделать так, чтобы она основательно просела. Об этом рассказал известный экономист, бывший заместитель министра финансов рф, первый заместитель главы Банка России (аналог украинского НБУ) Сергей Алексашенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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