Международные резервы россии уменьшились на $1 млрд — Finance.ua

Ранее центробанк сообщил, что в апреле резервы уменьшились на 2,2% до $593,052 млрд.
Напомним, что около $300 млрд долларов из общей суммы резервов заблокированы санкциями Европейского Союза и США.
ооссия считает блокировку ее международных резервов беспрецедентной и собирается судиться.
Справка Finance.ua:
Fitch прогнозирует рекордное падение экономики россии. Из-за войны в Украине российская экономика терпит большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году;
известный экономист объяснил, как работают «медленные» санкции. Экспортные и импортные санкции, которые Запад вводит против россии, хоть и работают медленнее, но имеют сильный эффект. Они призваны сломать каркас российской экономики — сделать так, чтобы она основательно просела. Об этом рассказал известный экономист, бывший заместитель министра финансов рф, первый заместитель главы Банка России (аналог украинского НБУ) Сергей Алексашенко.