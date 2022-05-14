Международные резервы россии уменьшились на $1 млрд — Finance.ua
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Международные резервы россии уменьшились на $1 млрд

Сегодня 19:00
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Международные резервы рф за неделю снизились на 0,2%. А именно на $1 млрд долларов — до $592,1 млрд.
Об этом говорится в заявлении центробанка рф.
Ранее центробанк сообщил, что в апреле резервы уменьшились на 2,2% до $593,052 млрд.
Напомним, что около $300 млрд долларов из общей суммы резервов заблокированы санкциями Европейского Союза и США.
ооссия считает блокировку ее международных резервов беспрецедентной и собирается судиться.

Справка Finance.ua:

  • Fitch прогнозирует рекордное падение экономики россии. Из-за войны в Украине российская экономика терпит большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году;
  • известный экономист объяснил, как работают «медленные» санкции. Экспортные и импортные санкции, которые Запад вводит против россии, хоть и работают медленнее, но имеют сильный эффект. Они призваны сломать каркас российской экономики — сделать так, чтобы она основательно просела. Об этом рассказал известный экономист, бывший заместитель министра финансов рф, первый заместитель главы Банка России (аналог украинского НБУ) Сергей Алексашенко.

Российский экономический корабль, иди на##й

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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