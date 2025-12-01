Международные резервы россии сократились на 5 млрд долларов за неделю Сегодня 09:44

Международные резервы россии за неделю упали на 5 млрд долларов. В то же время в 2025 году убытки российских компаний резко возросли.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины

С января по сентябрь совокупный показатель увеличился почти на четверть года к году и достиг 6,52 трлн руб, сообщили в СВР.

В то же время, российский бизнес в 2025 году столкнулся с резким ростом неплатежей со стороны государственных компаний по контрактам, заключенным в рамках госзакупок.

«Также доля убыточных угольных предприятий россии продолжила рост в январе-сентябре 2025 года, увеличившись до 68,1%. Но в то же время производство легковых автомобилей в россии в октябре 2025 года упало на 46,7%», — заявили в Службе внешней разведки Украины.

