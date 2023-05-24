Международные доноры предоставят Украине €17 миллионов на жилье для переселенцев — Finance.ua

Международные доноры предоставят Украине €17 миллионов на жилье для переселенцев Сегодня 15:24 — Казна и Политика

Международные доноры предоставят Украине €17 миллионов на жилье для переселенцев

Международные доноры предоставят Украине 17 млн евро на жилищное кредитование для внутренне перемещенных лиц.

Об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук с представителями Госмолоджилья и Офиса Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в Украине, передает пресс-служба Минреинтеграции.

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«Это одна из самых действенных программ обеспечения ВПЛ доступным жильем. Благодарю всех причастных, что помогаете людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В свою очередь будем способствовать привлечению к грантовой программе других международных доноров. Это станет мощной площадкой для интеграции ВПЛ в новые общины!» — сказала Верещук.

Уже более 650 переселенцев получили кредит (со ставкой 3% годовых) на общую сумму 892,6 млн гривен. Эту грантовую программу реализует Госмолодежь за финансирование правительства Германии через Кредитное учреждение KfW.

Украина и KfW с 2021 успешно реализуют доступную программу кредитования жилья для внутренне перемещенных лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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