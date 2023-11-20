Международная доставка водительского удостоверения теперь доступна для украинцев еще в трех странах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Международная доставка водительского удостоверения теперь доступна для украинцев еще в трех странах

Личные финансы
9
Международная доставка водительского удостоверения теперь доступна для украинцев еще в трех странах
Международная доставка водительского удостоверения теперь доступна для украинцев еще в трех странах
Украинцы, находящиеся в Чехии, Германии и Италии, получили возможность воспользоваться сервисом международной доставки водительского удостоверения.
Об этом сообщает Главный сервисный центр ВМД.
«С сегодняшнего дня международная доставка водительского удостоверения Укрпочтой стала доступной еще в нескольких странах. Теперь украинские водители имеют возможность в электронном кабинете водителя заказать документ в Чехию, Германию и Италию. Ранее эта услуга была доступна только на территории Польши», — сказано в сообщении.

Как воспользоваться услугой

Эта опция актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили документ или изменили персональные данные.
Для заказа необходимо зайти в электронный кабинет водителя. После авторизации указать причину обмена удостоверения, выбрать международную доставку и оплатить услугу. После обработки заявки готовый документ отправится на выбранный адрес.
Общая стоимость услуги составит ориентировочно 1300 грн.

Справка Finance.ua:

  • Польша стала первой страной, в которую начали производить доставку водительских прав. С начала запуска, 16 октября, эту услугу заказали 1100 человек;
  • Кабинет Министров утвердил новый порядок, который дает украинцам возможность сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе. Будущие водители будут иметь выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.