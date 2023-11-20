Международная доставка водительского удостоверения теперь доступна для украинцев еще в трех странах — Finance.ua

Международная доставка водительского удостоверения теперь доступна для украинцев еще в трех странах Сегодня 16:16 — Личные финансы

Международная доставка водительского удостоверения теперь доступна для украинцев еще в трех странах

Украинцы, находящиеся в Чехии, Германии и Италии, получили возможность воспользоваться сервисом международной доставки водительского удостоверения.

Об этом сообщает Главный сервисный центр ВМД.

«С сегодняшнего дня международная доставка водительского удостоверения Укрпочтой стала доступной еще в нескольких странах. Теперь украинские водители имеют возможность в электронном кабинете водителя заказать документ в Чехию, Германию и Италию. Ранее эта услуга была доступна только на территории Польши», — сказано в сообщении.

Как воспользоваться услугой

Эта опция актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили документ или изменили персональные данные.

Для заказа необходимо зайти в электронный кабинет водителя . После авторизации указать причину обмена удостоверения, выбрать международную доставку и оплатить услугу. После обработки заявки готовый документ отправится на выбранный адрес.

Общая стоимость услуги составит ориентировочно 1300 грн.

Справка Finance.ua:

Польша стала первой страной, в которую начали производить доставку водительских прав. С начала запуска, 16 октября, эту услугу заказали 1100 человек;

Кабинет Министров утвердил новый порядок, который дает украинцам возможность сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе. Будущие водители будут иметь выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией.



Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.