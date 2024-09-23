Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений — Finance.ua

Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений
Запорожская область и американский штат Пенсильвания заключили соглашение о сотрудничестве. Между украинскими областями и американскими штатами уже заключено пять соглашений, сообщили в Офисе Президента в понедельник.
В присутствии Владимира Зеленского начальник Запорожской ОВ Иван Федоров и Джош Шапиро подписали соглашение о сотрудничестве между Запорожской ОВА и Содружеством Пенсильвания.
В ходе визита в США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с губернатором штата Пенсильвания Джошем Шапиро, а также сенатором от этого штата Бобом Кейси и конгрессменом Мэттом Картрайтом.
В ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки на региональном уровне.
«Благодарю руководителей американских штатов за готовность развивать региональное сотрудничество с Украиной. Реализация совместных экономических проектов поможет восстановлению разрушенной инфраструктуры и созданию рабочих мест», — отметил Глава государства.
В рамках подписанного между Запорожской областью и Пенсильванией соглашения предусмотрено взаимодействие между государственными органами, научными учреждениями, организациями гражданского общества и бизнесом. Среди главных направлений — энергетика, аграрная сфера, цифровые технологии и оборона. Соглашение также будет способствовать восстановлению Запорожской области.
В штате Пенсильвания проживают более 150 тысяч украинцев и американцев украинского происхождения.
«Также здесь размещены производства оружия и военной техники. Для Украины это направление является безусловным приоритетом. Будем благодарны за усиление сотрудничества в этой сфере», — подчеркнул Президент.
«Между украинскими областями и американскими штатами заключено уже пять соглашений. Ранее такие документы были подписаны между Киевщиной и Вашингтоном, между Киевщиной и штатом Юта, между Житомирщиной и штатом Индиана, между Черниговщиной и штатом Миннесота»,
сообщили в Офисе Президента.
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