Между Сиднеем и Лондоном запустят самый длинный беспосадочный авиарейс в мире
Авиакомпания Qantas запустит самый длинный в мире беспосадочный рейс между Сиднеем (Австралия) и Лондоном (Великобритания) в октябре 2027 года.
Об этом пишет Euronews.
Самолет будет преодолевать более 16 000 км между городами, а полет будет длиться от 19 до 22 часов.
Для этого маршрута Qantas будет использовать специально модифицированные самолеты Airbus A350−1000ULR. У них будет только 238 мест вместо 480 в стандартной версии, в том числе 140 мест в экономклассе. Компания получит в общей сложности 12 таких самолетов.
Самым длинным регулярным беспосадочным рейсом в мире является маршрут Singapore Airlines между Сингапуром и Нью-Йорком (США). Его протяженность составляет 15 349 километров, а полет длится почти 19 часов. Однако на этом рейсе нет мест эконом-класса.
После запуска маршрута между Сиднеем и Лондоном, авиакомпания Qantas планирует открыть прямые рейсы между Сиднеем и Нью-Йорком. Точные сроки их запуска Qantas обещает объявить в 2027 году.
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