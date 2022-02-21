Межбанк: доллар снова дорожает на валютном рынке — Finance.ua

Межбанк: доллар снова дорожает на валютном рынке

Сегодня 18:16 — Валюта

Похоже, всему миру «нравится» щекотать себе нервы возможной войной между Россией и Украиной. Сейчас новостной фон стал главным драйвером для поведения основных рынков мира и отличным инструментом для проведения любых спекуляций — от сырья, до золота и продовольствия. Кому война, а кому — мать родна.

В итоге, золото на страхах войны закрепилось свыше уровня $1890 за унцию, нефть достигла $95 за баррель, а все мировое сообщество занято грустной игрой в гадание — нападет, не нападет.

Даже сегодня, 21 февраля — в выходной в США, когда обычно активность на украинском межбанке снижается из-за работы по доллару на ТОМе, сказать, что на межбанке все было спокойно, мы не можем. Еще до обеда статистика торгов превысила $100 млн, что много по местным стандартам для таких условий работы рынка.

И если стартовал межбанк с уровня 28,40/28,42 гривен, что было изначально на 1,5 копеек ниже пятничного закрытия, то к концу сессии курс доллара вырос до 28,595/28,615 гривен по Укрдилингу. А по Bloomberg последняя сделка прошла по 28,63 гривны за доллар. То есть за счет фактора военной напряженности валюта быстро дорожает.

После 10 часов на межбанке появился Нацбанк и стал через запрос лучшего курса закрывать самые дорогие заявки на покупку доллара. Эта тактика позволила снизить давление на гривну и к 11 часам доллар котировался в пределах 28,47/28,49 гривен,а к полудню курс достиг отметки 28,475/28,495.

Затем основные и самые ретивые покупатели закрыли свои сделки во многом за счет регулятора и наступил откат котировок. На обед дилеры ушли при курсе 28,455/28,475.

Но формальное укрепление нацвалюты было недолгим. Уже после 14 часов ценники продавцов начали расти, а часть запоздавших покупателей были вынуждены соглашаться с их котировками. Но постепенно активность стала спадать, а среди игроков остались в основном спекулянты. Они без особого труда начали играть «на повышение» и к 15 часам разогрели курс до 28,52/28,54 гривен, а к концу дня догнали его до 28,595/28,615 гривен по Укрдилингу. По по Bloomberg последняя сделка прошла уже по 28,63 гривны за доллар, хотя с учетом того, кто ее проводил и в каких объемах — можно смело говорить, что она носила больше спекулятивный характер.

Вывод: до тех пор, пока угроза военного конфликта будет только усиливаться — никакой экономический фактор не станет главным при курсообразовании. А основную роль в формировании спроса и предложения на межбанке будет только играть политика. Жаль, что за всем этим стоят не только сухие цифры котировок, а реальные жизни ни в чем не повинных людей и их безопасность.

Главные события 21 февраля на валютном рынке:

1) Курс доллара за день вырос на 19,5 копеек с утренних стартовых 28,40/28,42 гривны до 28,595/28,615 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк почти всю активную сессию был вынужден присутствовать на межбанке с продажей доллара в формате запроса лучшего курса.

3) Справочный курс доллара на 12:00 в понедельник находился на отметке 28,4696 гривны, а официальный курс на 22 февраля 2022 года установлен на уровне 28,4846 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,53 / 28,55

евро — 32,34 / 32,36

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