Межбанк: доллар пошел на взлет — Finance.ua

Межбанк: доллар пошел на взлет

Сегодня 18:38 — Валюта

Доллар

Политическое и военное напряжение не стихает. И валютный рынок нервно на это реагирует. Причем, очень эмоционально и уже без трезвой оценки. А это всегда опасно.

Не успел СНБО предложить Верховной Раде ввести чрезвычайное положение, что логично, исходя из текущей ситуации — как особо впечатлительные покупатели на межбанке ринулись скупать валюту. Этим сразу же воспользовались немногочисленные продавцы, а также любители заработать на чужих страхах. Первые стали просто задирать котировки, а вторые — разгонять ажиотаж. Причем и на межбанке, и на наличном рынке. Доллар в обменниках быстро догнали до 30 гривен и значительно выше, а на межбанке отдельные сделки достигали и 29,90 гривен. Разброс котировок был значительным.

Нацбанку пришлось уже ближе к 12 часам выйти на рынок в формате запроса лучшего курса и активно продавать валюту. Уже к 15:30 объем сделок по Bloomberg достиг $380 млн. В основном эту статистику сделал НБУ, так как продавцов было не очень много.Время спекулянтов — в самом разгаре.

И если стартовал межбанк с уровня 29,08/29,10 гривен, что было изначально на 4 копейки выше вчерашнего закрытия, то уже к 11 часам доллар вырос до 29,12/29,14 гривен, к полудню подрос до 29,14/29,16 гривен, а затем на новостях по предложениям СНБО по введению чрезвычайного положения — взлетел до 29,31/29,35 гривен. НБУ точечно закрывал самые дорогие заявки, но этого явно было мало. К 15:00 доллар на второй волне спроса взлетел до 29,55/29,60 гривен. Нацбанк добавил объемов продаж и это оказало свой небольшой эффект уже при работе рынка на ТОМе.

В итоге, к 16 часам котировки чуть просели до 29,44/29,49 гривен, а завершились торги уровнем 29,43/29,48 по Укрдилингу. А по Bloomberg последняя сделка прошла по 29,40 гривен за доллар.

Среди покупателей были замечены как иностранцы, так и местные крупные игроки. А вот среди продавцов промелькнули только металлурги и в очень небольших объемах аграрии.

Главные события 23 февраля на валютном рынке:

1) Курс продажи доллара за день взлетел сразу на 38 копеек с утренних стартовых 29,08/29,10 до 29,43/29,48 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк опять всю активную сессию был вынужден присутствовать на межбанке с продажей доллара в формате запроса лучшего курса.

3) Справочный курс доллара на 12:00 в среду находился на отметке 29,1506 гривен, а официальный курс на 24 февраля 2022 года установлен на уровне 29,2549 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 29,43 / 29,48

евро — 33,35 / 33,40

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1325 / 1,1326

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