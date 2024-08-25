Метро Токио готовят к выходу на биржу: самое крупное IPO за 6 лет — Finance.ua
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Метро Токио готовят к выходу на биржу: самое крупное IPO за 6 лет

Фондовый рынок
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Япония готовит к выводу на биржу Токийское метро с отметкой 4,6 млрд дол.
Об этом сообщает Reuters.
Правительство Японии и власти Токио готовят к выводу на биржу Токийское метро. IPO запланировано на октябрь и ожидается, что в результате публичного размещения акций метро получит рыночную оценку в 4,7 млрд дол.
Отмечается, что это будет наибольшее IPO в Японии с 2018 года, когда на биржу вышло телекоммуникационное подразделение SoftBank Group с оценкой 23,5 млрд дол.
Токийское метро принадлежит японскому правительству (53,4%) и администрации метрополии Токио (46,6%). По словам источников, владельцы метро планируют в течение недели организовать встречу брокерских компаний для обсуждения вопросов IPO и ожидают получить одобрение листинга от Токийской фондовой биржи уже в середине сентября.
В настоящее время метро Токио перевозит 6,5 млн пассажиров каждый день. Протяженность путей — 195 км.
Компания-оператор метро занимается не только перевозкой пассажиров, но и работает на рынке недвижимости и розничной торговли. За прошлый финансовый год (закончился в марте 2024 года) компания получила 312 млн долл. чистой прибыли.
Японское правительство планирует использовать средства от IPO на погашение облигаций реконструкции, выпущенных после землетрясения и цунами 2011 года.
По материалам:
Економічна Правда
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