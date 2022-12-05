Метро Киева работает в ограниченном режиме — Finance.ua

Метро Киева работает в ограниченном режиме
Метро в Киеве 5 декабря работает в ограниченном режиме из-за воздушной тревоги, которая была объявлена в большинстве городов Украины из-за российских обстрелов.
Об этом сообщили на Facebook-странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
В департаменте сообщают, что столичное метро работает в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует подземку в качестве укрытия.
При этом высадка пассажиров производится только на тех станциях, где нет большого скопления людей.
«Об изменениях в работе метро следите за сообщениями на станциях», — говорится в сообщении.
Также киевлян просят не забывать, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.
Позже стало известно, что поезда метро будут курсировать в ближайшие часы с интервалом около 10 минут.
Некоторые СМИ пишут, что такой график движения будет применяться с сегодняшнего дня до стабилизации ситуации в энергосистеме страны.
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