Метро Киева потратит 140 тысяч на бактериологическую проверку воды из своих скважин

Казна и Политика
КП «Киевский метрополитен» объявило закупку услуг по бактериологическому исследованию воды из своих артезианских скважин и станций.
Ожидаемая стоимость лота — 140 846 гривен, прием тендерных предложений продлится до 22 мая 2026 года. пишет kiev.informator.
Исполнителю придется проверить 158 проб воды на кишечную палочку, энтерококки и другие опасные бактерии. Лаборатория должна размещаться в километровой зоне от любой станции столичной подземки.
Сведения о тендере появились в электронной системе публичных закупок 13 мая. Документацию подготовило коммунальное предприятие, эксплуатирующее киевскую подземку. Услуга относится к коду 85110000−3 по ДК 021:2015 — лабораторные анализы питьевой воды. Лоты в закупке не предусмотрены, победитель будет выполнять контракт до 31 декабря 2026 года.
Объем работ значительный. Исполнитель должен исследовать 50 проб из 16 артезианских скважин, принадлежащих метрополитену. В список входят скважины на 11 станциях — от «Шулявской» и «Вокзальной» до «Сырца». Еще 108 проб поступят из 52 пассажирских станций и пяти структурных подразделений, среди которых три электродепо и вагоноремонтный завод.
Проверят воду по четырем показателям. Лаборатория будет искать мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, определять коли-индекс и колиформные бактерии, выявлять энтерококки и бактерии семейства Enterobacteriaceae. Анализ проводят в соответствии с санитарными нормами ДСанПиН 2.2.4−171−10, регулирующими качество питьевой воды для человека.

Почему метрополитен установил особый режим для некоторых станций

Не все точки отбора одинаковы по частоте. Больше всего проб приходится на станцию ​​Дворец «Украина» — 25 из трех точек самого объекта плюс еще 4 из скважины. Двойной режим контроля действует и для «Вокзальной» — там проверяют 13 проб со станции и еще 4 из скважины.
Остальные станции получают минимум — одну пробу воды в год из каждой точки. Депо «Дарница», «Оболонь», «Харьковское», а также вагоноремонтный завод и администрация метро сдают по 4 пробы. Контроль водопроводной сети коммунальное предприятие вынуждено проводить постоянно, от этого зависит здоровье работников и пассажиров.
По материалам:
Finance.ua
