Метро Киева потратит 140 тысяч на бактериологическую проверку воды из своих скважин Сегодня 09:33 — Казна и Политика

КП «Киевский метрополитен» объявило закупку услуг по бактериологическому исследованию воды из своих артезианских скважин и станций.

140 846 гривен, прием тендерных предложений продлится до 22 мая 2026 года. пишет Ожидаемая стоимость лота —прием тендерных предложений продлится до 22 мая 2026 года. пишет kiev.informator

Исполнителю придется проверить 158 проб воды на кишечную палочку, энтерококки и другие опасные бактерии. Лаборатория должна размещаться в километровой зоне от любой станции столичной подземки.

Сведения о тендере появились в электронной системе публичных закупок 13 мая. Документацию подготовило коммунальное предприятие, эксплуатирующее киевскую подземку. Услуга относится к коду 85110000−3 по ДК 021:2015 — лабораторные анализы питьевой воды. Лоты в закупке не предусмотрены, победитель будет выполнять контракт до 31 декабря 2026 года.

Объем работ значительный. Исполнитель должен исследовать 50 проб из 16 артезианских скважин, принадлежащих метрополитену. В список входят скважины на 11 станциях — от «Шулявской» и «Вокзальной» до «Сырца». Еще 108 проб поступят из 52 пассажирских станций и пяти структурных подразделений, среди которых три электродепо и вагоноремонтный завод.

Проверят воду по четырем показателям. Лаборатория будет искать мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, определять коли-индекс и колиформные бактерии, выявлять энтерококки и бактерии семейства Enterobacteriaceae. Анализ проводят в соответствии с санитарными нормами ДСанПиН 2.2.4−171−10, регулирующими качество питьевой воды для человека.

Почему метрополитен установил особый режим для некоторых станций

Не все точки отбора одинаковы по частоте. Больше всего проб приходится на станцию ​​Дворец «Украина» — 25 из трех точек самого объекта плюс еще 4 из скважины. Двойной режим контроля действует и для «Вокзальной» — там проверяют 13 проб со станции и еще 4 из скважины.

Остальные станции получают минимум — одну пробу воды в год из каждой точки. Депо «Дарница», «Оболонь», «Харьковское», а также вагоноремонтный завод и администрация метро сдают по 4 пробы. Контроль водопроводной сети коммунальное предприятие вынуждено проводить постоянно, от этого зависит здоровье работников и пассажиров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.