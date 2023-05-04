«Метинвест» уплатил более 2,5 млрд гривен налогов в I квартале 2023 года — Finance.ua
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«Метинвест» уплатил более 2,5 млрд гривен налогов в I квартале 2023 года

Фондовый рынок
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В I квартале 2023 года группа «Метинвест» перечислила в бюджеты всех уровней в Украине более 2,5 млрд грн налогов и сборов.
Об этом сообщает сайт компании.
В частности, за январь-март этого года украинские предприятия группы уплатили около 725 млн грн единого социального взноса, более 649 млн грн налога с доходов физических лиц, и около 442 млн грн налога на прибыль.
Также значительными источниками наполнения государственного и местных бюджетов Украины стали плата за землю — более 288 млн грн, плата за пользование недрами — около 174 млн грн и экологический налог — почти 136 млн грн.
«Не в традициях украинцев опускать руки. Поэтому предприятия „Метинвеста“ продолжают наполнять бюджет Украины в сверхсложных военных условиях, под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Мы держим строй на экономическом направлении, несмотря на потерю контроля над мариупольскими комбинатами, блокаду портов и другие негативные для отрасли факторы. Ведь понимаем, что бизнес должен работать на победу, а затем и на восстановление Украины. Все как один, потому что страна у нас одна», — заявил СЕО группы Юрий Рыженков.
Напомним, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2022 году «Метинвест» перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.
По материалам:
РБК-Україна
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