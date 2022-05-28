Метинвест сказал, куда россияне могут вывозить металл из Мариуполя — Finance.ua

Захват и возобновление работы мариупольского порта свидетельствуют о том, что металлургическую продукцию оккупанты могут вывозить ориентировочно в порты в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и оккупированном Севастополе.
По их мнению, цель этого — дальнейшая незаконная продажа краденой продукции в страны Африки и Азии, которые не поддерживают санкционную политику в отношении российской федерации.
«По международному праву и законодательству Украины действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции Группы Метинвест имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, которые являются тяжкими международными преступлениями», — отметили там.
И резюмировали, что группа приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных и их сообщников к ответственности.