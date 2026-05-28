Meta запускает платные подписки для Instagram, Facebook и WhatsApp
Стоимость подписок
- Instagram Plus — $3,99 в месяц;
- Facebook Plus — $3,99 в месяц;
- WhatsApp Plus — $2,99 в месяц.
Какие функции появятся в подписке
- видеть, кто повторно просматривал Stories;
- создавать огромное количество списков аудиторий для Stories;
- продлевать жизнь Stories более чем на 24 часа;
- просматривать чужие Stories анонимно;
- искать пользователей среди зрителей Stories;
- публиковать сообщения без появления в ленте подписчиков;
- использовать специальные реакции Super Heart;
- менять иконки приложения и шрифтов профиля.
- эксклюзивные темы оформления;
- дополнительные закрепленные чаты;
- уникальные стикеры;
- кастомные рингтоны;
- расширенные настройки списков и чатов.
- Meta One Plus — $7,99 в месяц;
- Meta One Premium — $19,99 в месяц.
Подписки для бизнеса и авторов
- верификацию аккаунта;
- защиту от подделки профиля;
- расширенные ссылки на соцсети и сайты.
- продвижение в Facebook и Instagram;
- выше позиции в поиске;
- автоматические приглашения подписаться;
- расширенную аналитику;
- инструменты для командной работы;
- оповещение о копировании контента.
