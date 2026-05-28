Meta запускает платные подписки для Instagram, Facebook и WhatsApp

Instagram Facebook Whatsapp
После нескольких месяцев тестирования Meta официально запускает подписки Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus. Пользователи, которые оформят подписку, получат дополнительные функции от расширенной статистики Stories до скрытого просмотра контента.
Об этом пишут издания Engadget и Techcrunch.

Стоимость подписок

  • Instagram Plus — $3,99 в месяц;
  • Facebook Plus — $3,99 в месяц;
  • WhatsApp Plus — $2,99 в месяц.
В Meta объясняют, что хотят не только удерживать активных пользователей, но постепенно уменьшать зависимость компании от рекламных доходов.

Какие функции появятся в подписке

Платные пользователи получат доступ к функциям, отсутствующим в обычных версиях приложений. Среди них — расширенная аналитика Stories, кастомизация профиля, специальные реакции и дополнительные возможности для публикаций.
Больше всего новшеств получил Instagram Plus. В частности, подписчики смогут:
  • видеть, кто повторно просматривал Stories;
  • создавать огромное количество списков аудиторий для Stories;
  • продлевать жизнь Stories более чем на 24 часа;
  • просматривать чужие Stories анонимно;
  • искать пользователей среди зрителей Stories;
  • публиковать сообщения без появления в ленте подписчиков;
  • использовать специальные реакции Super Heart;
  • менять иконки приложения и шрифтов профиля.
Facebook Plus получит похожий набор функций, ориентированный на персонализацию и взаимодействие с аудиторией.
В WhatsApp Plus Meta делает ставку на персонализацию мессенджера. Пользователям обещают:
  • эксклюзивные темы оформления;
  • дополнительные закрепленные чаты;
  • уникальные стикеры;
  • кастомные рингтоны;
  • расширенные настройки списков и чатов.
Отдельно Meta запускает бренд Meta One, под которым будут тестироваться все будущие подписки компании.
Речь идет не только о соцсетях, но и о платных функциях Meta AI. Компания уже готовит два тарифа:
  • Meta One Plus — $7,99 в месяц;
  • Meta One Premium — $19,99 в месяц.
Более дорогой тариф будет открывать больше возможностей для работы с ИИ — в частности, более сложные запросы, расширенный «режим мышления», а также больше генерации изображений и видео.

Подписки для бизнеса и авторов

Компания начинает тестирование отдельных тарифов для креаторов и бизнеса.
План Meta One Essential за $14,99 в месяц будет включать:
  • верификацию аккаунта;
  • защиту от подделки профиля;
  • расширенные ссылки на соцсети и сайты.
Более дорогой Meta One Advanced за $49,99 в месяц прибавит:
  • продвижение в Facebook и Instagram;
  • выше позиции в поиске;
  • автоматические приглашения подписаться;
  • расширенную аналитику;
  • инструменты для командной работы;
  • оповещение о копировании контента.
В компании говорят, что пока только тестируют новую модель подписок, но в дальнейшем планируют активно расширять ее и добавлять новые функции.
Светлана Вышковская
Редактор
Finance.ua
