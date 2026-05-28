Meta запускает платные подписки для Instagram, Facebook и WhatsApp Сегодня 11:38

Instagram Facebook Whatsapp

После нескольких месяцев тестирования Meta официально запускает подписки Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus. Пользователи, которые оформят подписку, получат дополнительные функции от расширенной статистики Stories до скрытого просмотра контента.

Techcrunch. Об этом пишут издания Engadget

Стоимость подписок

Instagram Plus — $3,99 в месяц;

Facebook Plus — $3,99 в месяц;

WhatsApp Plus — $2,99 в месяц.

В Meta объясняют, что хотят не только удерживать активных пользователей, но постепенно уменьшать зависимость компании от рекламных доходов.

Какие функции появятся в подписке

Платные пользователи получат доступ к функциям, отсутствующим в обычных версиях приложений. Среди них — расширенная аналитика Stories, кастомизация профиля, специальные реакции и дополнительные возможности для публикаций.

Больше всего новшеств получил Instagram Plus. В частности, подписчики смогут:

видеть, кто повторно просматривал Stories;

создавать огромное количество списков аудиторий для Stories;

продлевать жизнь Stories более чем на 24 часа;

просматривать чужие Stories анонимно;

искать пользователей среди зрителей Stories;

публиковать сообщения без появления в ленте подписчиков;

использовать специальные реакции Super Heart;

менять иконки приложения и шрифтов профиля.

Facebook Plus получит похожий набор функций, ориентированный на персонализацию и взаимодействие с аудиторией.

В WhatsApp Plus Meta делает ставку на персонализацию мессенджера. Пользователям обещают:

Читайте также Facebook, Instagram и WhatsApp стали ключевыми платформами для мошенников в 2025 году

эксклюзивные темы оформления;

дополнительные закрепленные чаты;

уникальные стикеры;

кастомные рингтоны;

расширенные настройки списков и чатов.

Отдельно Meta запускает бренд Meta One, под которым будут тестироваться все будущие подписки компании.

Речь идет не только о соцсетях, но и о платных функциях Meta AI. Компания уже готовит два тарифа:

Meta One Plus — $7,99 в месяц;

Meta One Premium — $19,99 в месяц.

Более дорогой тариф будет открывать больше возможностей для работы с ИИ — в частности, более сложные запросы, расширенный «режим мышления», а также больше генерации изображений и видео.

Подписки для бизнеса и авторов

Компания начинает тестирование отдельных тарифов для креаторов и бизнеса.

План Meta One Essential за $14,99 в месяц будет включать:

верификацию аккаунта;

защиту от подделки профиля;

расширенные ссылки на соцсети и сайты.

Более дорогой Meta One Advanced за $49,99 в месяц прибавит:

продвижение в Facebook и Instagram;

выше позиции в поиске;

автоматические приглашения подписаться;

расширенную аналитику;

инструменты для командной работы;

оповещение о копировании контента.

В компании говорят, что пока только тестируют новую модель подписок, но в дальнейшем планируют активно расширять ее и добавлять новые функции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.