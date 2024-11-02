Meta запускает NotebookLlama: ИИ-модель с открытым кодом для преобразования PDF в подкасты — Finance.ua
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Meta запускает NotebookLlama: ИИ-модель с открытым кодом для преобразования PDF в подкасты

Технологии&Авто
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Meta запускает NotebookLlama: ИИ-модель с открытым кодом для преобразования PDF в подкасты
Meta запускает NotebookLlama: ИИ-модель с открытым кодом для преобразования PDF в подкасты, Фото: freepik
Meta выпустила «открытую» версию популярной функции создания подкастов NotebookLM от Google. Проект под названием NotebookLlama использует собственные модели Llama от Meta для большей части обработки.
Об этом пишет TechCrunch.
Результаты звучат не так хорошо, как у NotebookLM, говорят пользователи. Голоса обладают очень очевидным роботизированным качеством и тенденцией перекрикивать друг друга в непонятных местах.
Meta запускает NotebookLlama: ИИ-модель с открытым кодом для преобразования PDF в подкасты
Но исследователи Meta, стоящие за проектом, говорят, что качество можно улучшить с помощью более сильных моделей.
«Модель превращения текста в речь является ограничением того, насколько естественно это будет звучать. Другой подход к написанию подкаста заключается в том, что два агента обсуждают интересующую их тему и пишут план подкаста. Сейчас мы используем единую модель для написания плана подкаста», — пишут исследователи Meta на странице NotebookLlama на GitHub.
По материалам:
dev.ua
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