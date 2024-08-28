Meta заключила соглашение с Sage Geosystems и будет питать свои дата-центры геотермальной энергией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta заключила соглашение с Sage Geosystems и будет питать свои дата-центры геотермальной энергией

Технологии&Авто
12
Meta заключила соглашение с Sage Geosystems и будет питать свои дата-центры геотермальной энергией
Meta заключила соглашение с Sage Geosystems и будет питать свои дата-центры геотермальной энергией, about.fb.com
Meta объявила о партнерстве со стартапом Sage Geosystems, в рамках которого компания планирует обеспечить геотермальной энергией свои дата-центры. Потенциально речь идет о 150 МВт энергии.
По информации Meta, данное партнерство позволит значительно расширить использование геотермальной энергии в США. Соглашение сторон предполагает сотрудничество над проектом, первую фазу которого планируется запустить в 2027 году.
Читайте также
По информации Reuters, месторасположение еще не определено, но оно будет восточнее Скалистых гор. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Заявление Meta появилось в то время, когда администрация президента Джо Байдена обращается к крупным технокомпаниям с просьбой инвестировать в новую экологически чистую энергетику, чтобы покрыть растущий спрос на электроэнергию.
Этот всплеск обусловлен внедрением таких технологий, как генеративный искусственный интеллект, которые требуют больших объемов электроэнергии для питания центров обработки данных.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.