Meta заключила соглашение с Sage Geosystems и будет питать свои дата-центры геотермальной энергией — Finance.ua

Meta заключила соглашение с Sage Geosystems и будет питать свои дата-центры геотермальной энергией Сегодня 06:26 — Технологии&Авто

Meta заключила соглашение с Sage Geosystems и будет питать свои дата-центры геотермальной энергией, about.fb.com

150 МВт энергии. Meta объявила о партнерстве со стартапом Sage Geosystems, в рамках которого компания планирует обеспечить геотермальной энергией свои дата-центры. Потенциально речь идет о

По информации Meta, данное партнерство позволит значительно расширить использование геотермальной энергии в США. Соглашение сторон предполагает сотрудничество над проектом, первую фазу которого планируется запустить в 2027 году.

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По информации Reuters, месторасположение еще не определено, но оно будет восточнее Скалистых гор. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Заявление Meta появилось в то время, когда администрация президента Джо Байдена обращается к крупным технокомпаниям с просьбой инвестировать в новую экологически чистую энергетику, чтобы покрыть растущий спрос на электроэнергию.

Этот всплеск обусловлен внедрением таких технологий, как генеративный искусственный интеллект, которые требуют больших объемов электроэнергии для питания центров обработки данных.

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