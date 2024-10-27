Meta вводит распознавание лиц в Facebook для борьбы с мошенничеством — Finance.ua
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Meta вводит распознавание лиц в Facebook для борьбы с мошенничеством

Технологии&Авто
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Meta вводит распознавание лиц в Facebook для борьбы с мошенничеством
Meta вводит распознавание лиц в Facebook для борьбы с мошенничеством
Компания Meta объявила о запуске технологии распознавания лиц в Facebook для обнаружения мошеннической рекламы, использующей изображения известных людей.
Об этом сообщает Reuters.
В компании заявили, что зарегистрируют около 50 тысяч публичных людей для участия в тестировании, которое предусматривает автоматическую проверку фотографий их профилей в Facebook на соответствие изображениям, использованным в подозрительных мошеннических объявлениях.
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Если изображения будут совпадать и Meta сочтет, что реклама является мошеннической, она заблокирует ее.
По словам представителей компании, знаменитости получат уведомление о регистрации и смогут отказаться от участия, если захотят.
С декабря этого года компания планирует начать тестирование по всему миру, за исключением Великобритании, ЕС, Южной Кореи и американских штатов Техас и Иллинойс, где у нее нет разрешения регуляторных органов.
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Вице-президент Meta по вопросам контент-политики Моника Биккерт заявила, что в проверках будут участвовать публичные люди, чьи лица были использованы в мошеннических рекламных объявлениях.
«Идея состоит в том, чтобы предоставить им как можно больше защиты. Они могут отказаться от нее, если захотят, но мы хотим иметь возможность сделать эту защиту доступной и простой для них», — отметила она.
Помимо борьбы с мошенничеством, Meta также планирует исследовать использование технологии распознавания лиц для восстановления доступа к аккаунтам обычных пользователей Facebook и Instagram, которые были заблокированы или скомпрометированы.
По материалам:
Espreso.tv
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