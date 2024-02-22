Meta создаст инновационный браслет с искусственным интеллектом, который сможет считывать мысли пользователя — Finance.ua

Meta создаст инновационный браслет с искусственным интеллектом, который сможет считывать мысли пользователя
Глава корпорации Meta Марк Цукерберг анонсировал умные устройства, через которые можно будет общаться с искусственным интеллектом силой мысли.
По его словам, запросы от пользователей больше не нужно будет печатать или говорить голосом — чтобы узнать маршрут, погоду или ответы на экзамене, потребуется только об этом подумать.
Будущий высокотехнологичный браслет от Meta будет регистрировать нейронные сигналы, передаваемые от мозга в руки в момент, когда пользователь думает о выполнении определенного действия, например набор текста. Мозговые сигналы затем будут интерпретированы и переданы ИИ, который выполнит необходимое действие, например, ответит на вопросы.
Хотя устройство и считается подлинным прорывом в технологиях, точная дата выпуска браслета на рынок пока неизвестна. Однако, Meta обещает провести полноценный анонс уже «через несколько лет».
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