Meta создаст инновационный браслет с искусственным интеллектом, который сможет считывать мысли пользователя — Finance.ua

Meta создаст инновационный браслет с искусственным интеллектом, который сможет считывать мысли пользователя Сегодня 04:43 — Технологии&Авто

Meta создаст инновационный браслет с искусственным интеллектом, который сможет считывать мысли пользователя

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг анонсировал умные устройства, через которые можно будет общаться с искусственным интеллектом силой мысли.

По его словам, запросы от пользователей больше не нужно будет печатать или говорить голосом — чтобы узнать маршрут, погоду или ответы на экзамене, потребуется только об этом подумать.

Будущий высокотехнологичный браслет от Meta будет регистрировать нейронные сигналы, передаваемые от мозга в руки в момент, когда пользователь думает о выполнении определенного действия, например набор текста. Мозговые сигналы затем будут интерпретированы и переданы ИИ, который выполнит необходимое действие, например, ответит на вопросы.

Хотя устройство и считается подлинным прорывом в технологиях, точная дата выпуска браслета на рынок пока неизвестна. Однако, Meta обещает провести полноценный анонс уже «через несколько лет».

noworries По материалам:

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