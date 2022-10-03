Meta создала новый генератор на основе искусственного интеллекта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta создала новый генератор на основе искусственного интеллекта

Технологии&Авто
16
В последнее время часто обсуждаются генераторы изображений на основе искусственного интеллекта, однако исследователи Meta уже идут дальше и публично представили новый генератор, превращающий текст в видео, сообщает The Verge.
Команда инженеров по машинному обучению Meta представила новую систему под названием Make-A-Video. Эта модель искусственного интеллекта позволяет пользователям вводить приблизительное описание сцены, и она генерирует короткое видео, соответствующее их тексту. Видеоролики явно искусственные, с размытыми объектами и искаженной анимацией, но все же являются значительным достижением в области генерации контента искусственного интеллекта.
В своем посту на Facebook гендиректор Meta Марк Цукерберг описал эту работу как «удивительный прогресс», добавив:
«Создавать видео гораздо сложнее, чем фотографии, потому что помимо правильной генерации каждого пикселя, система также должна предугадать, как они будут меняться со временем».
Клипы длятся не более пяти секунд и не содержат звука, но охватывают огромный спектр подсказок. Хотя понятно, что видео сгенерировано компьютером, качество таких моделей искусственного интеллекта быстро улучшится в ближайшем будущем. Всего за несколько лет генераторы изображений искусственного интеллекта прошли путь от создания почти непонятных картинок до фотореалистического контента. И хотя прогресс в видео может быть медленнее, учитывая почти безграничную сложность предметной области, награда за бесшовную генерацию видео будет мотивировать многие организации и компании вкладывать значительные ресурсы в этот проект.
Компания заявляет, что планирует выпустить демонстрационную версию системы, но не сообщает, когда и как это будет реализовано.
В документе-описании модели исследователи Meta отмечают, что Make-A-Video тренируется на парах изображений и подписей, а также на немаркированных видеоматериалах. Обучающий контент был получен из двух наборов данных, WebVid-10M и HD-VILA-100M, которые вместе содержат миллионы видеороликов и охватывают сотни тысяч часов видеозаписей. К слову, сюда входят стоковые видеоматериалы.
Исследователи отмечают, что у модели много технических ограничений, кроме размытых кадров и разрозненной анимации. Make-A-Video выводит 16 кадров видео с разрешением 64×64 пикселя, которые затем увеличиваются в размере с помощью отдельной модели искусственного интеллекта до 768×768 пикселей.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.